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Gündem 31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı
ANKARA

31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkış kısıtlamasının 1 gün daha uzatıldığını duyurdu. Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, sonraki süreç değerlendirilerek karar verilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 18.04.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' konulu genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılan tüm giriş-çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlama ile ilgili kararın, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak'ta şehir giriş-çıkış kısıtlamalarının 3 Mayıs Pazar günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatılmıştır.
"Bazı vatandaşlar istisna"Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş-çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."

  • Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemler alındığı belirtilerek, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi.

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