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Gündem 350 yerine 330 gramlık pide sattı, kendisini böyle savundu Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
İSTANBUL

350 yerine 330 gramlık pide sattı, kendisini böyle savundu: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi

Avcılar’da zabıta ve polis ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamından denetimlerde bulundu. Ekipler ramazan pidesinin gramajı 20 gram eksik çıkan fırıncıya ceza yazdı. Fırın sahibi gramajı eksik çıkan pide için, “Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi” diyerek kendini savundu.

Haber Merkezi İHA
Pidenin gramajı düşük çıkan fırıncıya ceza kesildi.
Pidenin gramajı düşük çıkan fırıncıya ceza kesildi.

Avcılar Belediyesi’ne bağlı zabıta ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Denetimlerde vatandaşlara sık sık sosyal mesafe uyarıları ve maske uyarıları yapıldı. Denetimlere Avcılar Belediyesi’ne ait motorize zabıta ekipleri de katıldı. Sosyal mesafe kuralı ve alışveriş kurallarına uymayan marketlere ceza yazıldı.

İHA
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

Motosikletli genç denetime takıldı

Polis ekiplerinin denetimi sırasında kasksız motosiklet kullanan bir gence de kurallara uymadığı için polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.

İHA
Avcılar Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla pide satan fırınlara da denetim yapıldı.

Gramajı eksik pide satan fırına ceza

Avcılar Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla pide satan fırınlara da denetim yapıldı. Yapılan denetimde 350 gram olması gereken pideyi 330 gram olarak satan bir fırına da ceza yazıldı.

Fırın sahibi tarafından pidenin normalin dışında ‘ekmek pidesi’ olduğu söylenildi. Kurallar dışında satıldığı öğrenilen pidenin gramajının 20 gram eksik olması nedeniyle 392 lira cezai işlem uygulandı.

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