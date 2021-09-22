Gündem 37 milyon 845 bin TLlik vurgun Şafak baskını ile çete çökertildi
ADANA

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun: Şafak baskını ile çete çökertildi

Adana’da banka görevlileri ile birlikte hareket ederek piyasaya sahte çek sürüp paravan şirket kullanarak 37 milyon 845 bin TL vurgun yaptığı belirlenen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla aralarında bir bankanın eski şube müdürünün de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
37 milyon 845 bin TLlik vurgun: Şafak baskını ile çete çökertildi
Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik belirlenen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi.

İHA

Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında bir bankanın da eski şube müdürünün bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına aldı.

İHA

Gözaltına alınan zanlıların, piyasaya sahte çek sürdüğü, şahıslar ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri aldığı, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankaya ve piyasayı 37 milyon 845 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.

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