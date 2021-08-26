Gündem Thodexin ardından bu kez bir milyar liralık vurgun iddiası 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İSTANBUL

Thodex'in ardından bu kez bir milyar liralık vurgun iddiası: 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kripto para dünyası, Thodex vurgununun ardından bu kez de Dogecoin dolandırıcılığıyla gündemde. Dogecoin madenciliği adı altında sistem kuran Turgut V. ve beraberindekiler, bin 500 kişiden yüksek kar vaadiyle topladığı bir milyar TL'lik Dogecoin ile kayıplara karıştığı iddia edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dev soruşturma kapsamında Turgut V.'nin de aralarında bulunduğu 3'ü örgüt lideri olmak üzere 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Haber Merkezi DHA
Thodexin ardından bu kez bir milyar liralık vurgun iddiası: 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Arşiv

Kripto para dolandırıcılarının bu kez kurdukları "Dogecoin Mining" adlı sistem üzerinden yatırımcılarına 40 günde yüzde 100 kar vaat ederek yüzlerce kişiyi sisteme çektiği iddia edildi.

Zoom üzerinden sürekli paneller düzenleyen dolandırıcılar, Telegram üzerinden kurdukları grupla da yatırımcılarla sürekli irtibat halinde olduklarından güven kazanmış oldular. İlk 3-4 ay boyunca sistemden düzenli olarak kâr sağlayan yatırımcılar ile birlikte her geçen gün yatırımcı sayısı çoğaldı, daha yüksek miktarlarda yatırımlarda bulunuldu. Sistemin bir anda kapandığı öne sürülürken, piyasa değeri yaklaşık bir milyar TL olan Dogecoin ile birlikte Turgut V. ile diğer dolandırıcılara ulaşılamadı.

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"İNSANLAR DEVAMLI DAHA FAZLA YATIRIMDA BULUNUYORDU"

Bin 500 kişilik Dogecoin mağdurlarından biri olan ve 10 milyon TL zararı olduğunu söyleyen Ecem Ashyrova, "İlk aşamada deneme amaçlı 400 bin doge yatırmıştım. Kırk günlük paketler alıyorduk. Belirli bir miktarın üzerinde alım yapınca yüzde 100 kâr paketi daha cazip geliyordu. Yüzde 100 kar ile 20 günde kendi yatırdığın ana parayı çekiyorsun, 20 gün sonrasında da ana para kadar kar çekiyorsun. Ben yatırdığım 400 bin dogeyi çektim. Bu arada sistem dört ay çalıştı yani hiçbir aksama yoktu.Her şey güzel gidiyordu. Bu esnada internet üzerinde devamlı reklamlar veriyorlardı. Böylelikle sistem büyük bir kitle de topladı kendine. Ben de deneme amaçlı yatırdığım coinlerin hepsini çektikten sonra dedim ki, 'güvenilir bir sistem' çünkü 3-4 ay boyunca insanlar devamlı daha fazla yatırımda bulunuyordu. Adam il, il geziyor, toplantılar yapıyor, zoom üzerinden paneller düzenliyordu. Devamlı güzel vaatlerde bulunuyordu. Geleceğe dair çok güzel planları vardı, kendi cihazları vardı, üretim yaptığını söylüyordu. Ona güvenerek 4 milyon dogeyi tekrar yatırdım" dedi.

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Sistem kapandıktan sonra giriş yapamadıklarını buna rağmen yatırım yapabilmelerine karşın para çekim işlemini gerçekleştiremediklerini söyleyen Ashyrova, "Adam devamlı aramızdaydı, sistemde arka tarafta çalışmalar olduğunu ve işi büyüttüğünü söylüyordu. Daha sonra adama ulaşmak istedik, hiçbir şekilde ulaşamadık. Telefonlarını, bütün sosyal medya hesaplarını, her şeyini kapatmışlardı. O gün biz dolandırıldığımızı anladık. Gerçekten zordayız. Herkes mağdur oldu, ben daha çok mağdurdum. Hiçbir şekilde ekmek param dahi kalmamıştı. Bütün paramı yatırım için kullanmıştım. Adam sistemi kapattıktan sonra intihara kalkışan arkadaşlar oldu, çocuğunu ameliyat parası olmadığı için ameliyat ettiremeyenler oldu. Kendileri hastayken tedavi olamayanlar oldu. Mağdurlar içerisinde evini, arabasını satıp sisteme yatıranlarda çok fazla. Bu olay bir çiftlik bank gibi, 'ikinci bir Thodex vakası' da diyebiliriz. Adamın alıp kaçtığı para bir milyar TL deniliyor. Belki de daha fazla o para şu an yok" diye konuştu.

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"THODEX'TEN DAHA BÜYÜK BİR DOLANDIRICILIK HADİSESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Thodex mağdurlarının da avukatı olan Sinan Keskin, Dogecoin dolandırıcılığının, mağdur ve kişi sayısına bakıldığında Thodex'ten daha büyük bir dolandırıcılık hadisesi olduğunu söyleyerek şunları belirtti:
  • "Toplam bin 500 mağdur var ve bir milyar TL'lik bir dolandırıcılık söz konusu. Gelen mağdur şikayetlerine istinaden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzu yaptık. Buna istinaden örgütlü suçlar bürosu tarafından gelen taleple mahkeme iki örgüt yöneticisi olan şahıslara yurt dışı çıkış yasağı koydu. Örgüt yöneticisi olarak dosyada 3 kişi mevcut. Diğer 9 kişi örgüt üyesi olarak yer alıyor. Örgütün hiyerarşik yapısı gereğince iki örgüt yöneticisi, bir tanesi de finanstan sorumlu olmak üzere üç tane yöneticileri bulunuyor. Diğer kişiler de sosyal medya tarafı, finans sorumluları aynı bir Thodex gibi bir durumla karşı karşıyayız. Müvekkilleri 'Sizin dogecoinlerinizi biz alalım, bu dogecoinleri bir sermaye olarak görün, biz yeni coinler bulalım. Yeni coin araştırmaları yapalım, bulduktan sonra size bire kırk ,bire elli kar vaadinde bulunuyoruz' demek suretiyle müvekkillerimi kandırmışlardır."
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