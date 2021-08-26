Thodex'in ardından bu kez bir milyar liralık vurgun iddiası: 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kripto para dolandırıcılarının bu kez kurdukları "Dogecoin Mining" adlı sistem üzerinden yatırımcılarına 40 günde yüzde 100 kar vaat ederek yüzlerce kişiyi sisteme çektiği iddia edildi.

Zoom üzerinden sürekli paneller düzenleyen dolandırıcılar, Telegram üzerinden kurdukları grupla da yatırımcılarla sürekli irtibat halinde olduklarından güven kazanmış oldular. İlk 3-4 ay boyunca sistemden düzenli olarak kâr sağlayan yatırımcılar ile birlikte her geçen gün yatırımcı sayısı çoğaldı, daha yüksek miktarlarda yatırımlarda bulunuldu. Sistemin bir anda kapandığı öne sürülürken, piyasa değeri yaklaşık bir milyar TL olan Dogecoin ile birlikte Turgut V. ile diğer dolandırıcılara ulaşılamadı.

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"İNSANLAR DEVAMLI DAHA FAZLA YATIRIMDA BULUNUYORDU"

Bin 500 kişilik Dogecoin mağdurlarından biri olan ve 10 milyon TL zararı olduğunu söyleyen Ecem Ashyrova, "

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Sistem kapandıktan sonra giriş yapamadıklarını buna rağmen yatırım yapabilmelerine karşın para çekim işlemini gerçekleştiremediklerini söyleyen Ashyrova, "Adam devamlı aramızdaydı, sistemde arka tarafta çalışmalar olduğunu ve işi büyüttüğünü söylüyordu. Daha sonra adama ulaşmak istedik, hiçbir şekilde ulaşamadık. Telefonlarını, bütün sosyal medya hesaplarını, her şeyini kapatmışlardı. O gün biz dolandırıldığımızı anladık. Gerçekten zordayız. Herkes mağdur oldu, ben daha çok mağdurdum. Hiçbir şekilde ekmek param dahi kalmamıştı. Bütün paramı yatırım için kullanmıştım. Adam sistemi kapattıktan sonra intihara kalkışan arkadaşlar oldu, çocuğunu ameliyat parası olmadığı için ameliyat ettiremeyenler oldu. Kendileri hastayken tedavi olamayanlar oldu. Mağdurlar içerisinde evini, arabasını satıp sisteme yatıranlarda çok fazla. Bu olay bir çiftlik bank gibi, 'ikinci bir Thodex vakası' da diyebiliriz. Adamın alıp kaçtığı para bir milyar TL deniliyor. Belki de daha fazla o para şu an yok" diye konuştu.

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"THODEX'TEN DAHA BÜYÜK BİR DOLANDIRICILIK HADİSESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Thodex mağdurlarının da avukatı olan Sinan Keskin, Dogecoin dolandırıcılığının, mağdur ve kişi sayısına bakıldığında Thodex'ten daha büyük bir dolandırıcılık hadisesi olduğunu söyleyerek şunları belirtti: