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39 araç 79 personel deprem bölgesine gidiyor

Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği’ni bölgeye sevk eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Balıkesir Valiliği koordinasyonunda 39 araç, 79 personel ile Osmaniye İli’ne bugün yola çıkıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:45 . 7/02/2023 Salı
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39 araç 79 personel deprem bölgesine gidiyor

39 araç 79 personel deprem bölgesine gidiyor

Aynı zamanda da Büyükşehir Belediyesi, il genelinde de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Ekibiyle acil bir koordinasyon toplantısı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem Balıkesir’de karla mücadele hem de depremin yaralarını kısa sürede sarabilmek için atılacak adımları bir bir gözden geçirdi.

Öncü ekip ivedi şekilde yola çıktı

4 araç, 15 personel, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan öncü ekip depremzedelerin yaralarını sarmak ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için İzmir’den kargo uçağı ile bölgeye sevk edildi.

Tır dolusu yardım yola çıkıyor

Başkan Yılmaz’ın talimatı ile öncü ekibin ardından yola çıkmak için ikinci bir ekip hazırlık çalışmalarına başladı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından içerisinde battaniye, hijyen kitleri, kıyafet içeren TIR, yemek TIR’ı, duş TIR’ı, Aşevi TIR’ı, mobil wc, mobil fırın, belediyeye ait 2 adet ambulans, 2 adet cenaze aracı, sokak hayvanları için VETBÜS yola çıkacak. Başkan Yılmaz, 10 gün boyunca sürekli Balıkesir’den bir TIR dolusu hazır tüketilecek gıda sevkinin de yapılacağını açıkladı.

Vali ve Başkan koordinasyon sağlayacak

İçişleri Bakanlığı tarafından Osmaniye İlinde koordinasyonu sağlamak için görevlendirilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İzmir’den uçak ile bölgeye hareket ediyor.

Kar ile mücadele devam ediyor

Pazar günü akşam saatlerinde Balıkesir il genelinde başlayan kar yağışının neden olduğu aksaklıklar da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin işbirliği ile gideriliyor. Ekipler bir yandan yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kar küreme çalışmalarını yürütüyor.

‘Devletimiz yaraları sarmak için çalışıyor’

Türkiye’nin büyük bir afet yaşadığını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Türkiye hep beraber; yerel yönetimler, tüm bakanlıklar, devletimiz tüm gücüyle yaraları sarmak için uğraşıyor. Balıkesir’den güçlü bir ekip Osmaniye’ye hareket etti. Biz de Sayın Valimiz Hasan Şıldak ile beraber tüm ekibimizle yaraları sarmaya gidiyoruz. Hep birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Başımız sağ olsun. Biz de bir cana daha yardımcı olmak için iş makinelerimizle, yemek TIR’larımızla, personellerimizle Osmaniye’ye doğru hareket ediyoruz” açıklamasında bulundu.


Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan da karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Karayollarımız, ilçe belediyelerimizle birlikte 20 ilçede, yollarımızı açık tutmak için çaba harcıyoruz. Ancak bir gerçek var; kar yağarken yolları ne kadar açarsak açalım kar sürgünü nedeniyle belirli noktalarda tıkanmalar oluyor. O nedenle özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın çok zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.


#balıkesir
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#yardım
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39 araç 79 personel deprem bölgesine gidiyor
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