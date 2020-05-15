4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da alışveriş yoğunluğu

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar kentin bazı noktalarında yoğunluğa neden oldu.

TRAFİK VE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Turizmin ve ticaretin merkezi noktalarından Tarihi Yarımada genelinde çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı gözlendi.

Bazı bölgelerde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. D-100 ve TEM otoyollarının bağlantı yollarında trafik, kısa süreli durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 13.57 itibarıyla yüzde 33 oldu.

Sokağa çıkma yasağı saat 11.00- 15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu da cadde ve parklarda yürüyüş yaptı.

Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de az da olsa insan hareketliliği gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.

SEMT PAZARLARINDA YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda yoğun trafiğin gözlendiği tek yer ise Bağdat Caddesi oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kalkan gençlerin de alışveriş yaptığı Bağdat Caddesi, Kadıköy ve Üsküdar çarşıda yoğunluk görüldü.

Bazı vatandaşlar da gece yarısı başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde alışveriş yaptı.

Beykoz'da cuma günleri kurulan Kavacık semt pazarındaki yoğunluk dikkati çekti. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişlerini tamamlamaya çalışırken, pazar yerine girişlerde de zabıta ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.

Pazar esnafının da maskesiz satış yapmasına izin verilmezken vatandaşların bir an önce alışverişlerini tamamlayarak pazar alanından ayrılmaları uyarısı yapıldı.

Üsküdar'da da bazı market ve bakkallarda yoğunluk gözlenirken vatandaşlar fırın, manav ve market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri de 18 ve 19 Mayıs'ta 10.00 ile 16.00 saatleri arası market ve bakkalların açık olacağı şeklinde anonslar yaparak vatandaşları yoğunluk oluşturmamaları için uyardı.

Zabıta ekipleri de iş yerleri önlerinde bekleyen vatandaşlara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Üsküdar Meydanı'nda ve Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne bağlantı noktalarında da trafik yoğunluğu oluştu.

FOTOĞRAF 17 Normalleşme sürecinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler başlıklı rehber hazırlandı. Rehbere göre, gıda satış yerlerinde çalışanlar Kovid-19 bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilecek Ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar çalıştırılamayacak. Çalışan personel maske takacak, maske değişimi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak. Alışveriş sırasında müşteriyle bir metreden daha uzak mesafede bulunulacak. Çalışanlar el hijyenine dikkat edecek. Et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri satışında çalışan personel eldiven kullanacak. Çalışan personelin dinlenme alanlarında en az bir metrelik sosyal mesafe korunacak, maske kullanımı sürecek. Gıda satış yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılacak. Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları konusunda uyarılacak. Müşteriler iş yerlerine maskeyle girecek, maskesi olmayanlar için giriş bölümlerinde maske bulundurulacak. Ürünler çalışanlar tarafından paketlenecek İş yerlerine girişte müşteriler, alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanacak. Müşteriler, iş yeri içinde gıdalara dokunamayacak, bütün ürünler çalışan personel tarafından paketlenecek ve müşteriye verilecek. Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak. Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Sıra beklenmesi gereken yerlerde mesafeler yer işaretleriyle belirlenecek. Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70 oranında alkol içeren kolonya bulundurulacak. Ürünler cam veya tezgahların arkasında korumaya alınacak. Sebze ve meyve gibi ürünler daha önceden farklı miktarlarda paketlenip satışa sunulacak. Tek kullanımlık eldivenlerle müşterilere servis yapılacak ve her müşteriden sonra eldivenler çıkarılacak. Personel ile müşteri arasında direkt temas kurmalarının önlenebilmesi ve damlacık yoluyla bulaşın engellenmesi amacıyla şeffaf bir bariyer yerleştirilecek. Müşterilerin ödemelerinde tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilecek. Gıda satış yerlerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılacak. Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenecek. Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanacak. İş yerleri, kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılacak. Gıda satış yerlerindeki tedbirler belirlendi: Oturma alanları kalkıyor Sağlık Bakanlığınca belirlenen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda gıda satış yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılacak. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 108 Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yaklaşık 42 gündür dışarı çıkması yasaklanan 15-20 yaş aralığında bulunan gençler bugün ilk kez dışarı çıktı. 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunacak. Uzun zaman sonra dışarısı ile buluşan gençler doyasıya gezdi. 4 mayısta gerçekleştirşlen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı çocuklar için belirli günlerde kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılacağı açıklanmıştı. 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşların ardından 0-14 yaş arası çocukları kapsayan 4 saatlik sokağa çıkma izni ise 13 Mayıs günü gerçekleşti. Kısıtlama kapsamında sokağa çıkma iznini en son alan grup ise 14-20 yaş arasındaki gençler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrasında sokağa çıkmak için gün sayan 14-20 yaş aralığındaki gençler saat 11.00’de dışarı çıkarak park ve bahçelerde arkadaşlarıyla sosyal mesafe ve izolasyon kuralları doğrultusunda hasret giderdi. 11.00 ile 15.00 saatleri arasında evlerinden yürüme mesafesiyle dışarı çıkmalarına izin verilen gençler, 40 günü aşkın bir süredir sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kaldı. Yurt genelinde havaların ısınmasıyla birlikte sokağa çıkma konusunda daha sabırsız olan 14-20 yaş aralığındaki gençler özgürce sokağa çıkmanın yanı sıra arkadaşlarıyla görüşmenin de mutluluğunu yaşadı. Öte yandan, 17 Mayıs Pazar günü ise yine maske takmak, sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla 65 yaş üstü vatandaşlar da sabah 11.00 ile akşamüzeri 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. 15-20 yaş arasındaki gençler 42 gün sonra ilk kez sokağa çıktı Türkiye'de koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Nisan'dan beri 20 yaş altındaki çocukların sokağa çıkması kısıtlanırken, atılan normalleşme adımları sonrası 20 yaş altı sokağa kısıtlaması hakkında da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda bugün 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile 15-20 yaş grubu, yürüme mesafesiyle dışarı çıkabildiler. 42 gün sonra sokağa çıkan gençler renkli görüntüler oluşturdu.

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FOTOĞRAF 5 Sancaktepe’de havaların iyi olmasıyla çarşıya akın eden vatandaşlar, korona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri yok saydı. Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe’nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise korona virüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu. Öte yandan kalabalık caddede bulunan bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti. İstanbul’da pes dedirten görüntü: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar İstanbul Sancaktepe'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı vatandaşların maskesiz dolaşması ise dikkat çekti. BiP'te paylaş

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