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Gündem 4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu Çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı
İZMİR

İzmir haberleri: 4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu, çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı!

4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu: Çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, kızı Bahar E.'yi (4) yastıkla boğarak öldürdü. Betül F.’nin, polise verdiği ilk ifadede olayı eve gelen maskeli 2 kişinin yaptığını iddia ettiği, polisin çelişkili ifadelerden şüphelenmesi sonrasında ise suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Betül F., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Betül F.’nin eski eşi olan Bahar'ın babası Mert E. ile geçen sene boşandığı ancak hala görüştüğü, olaydan bir gün önce de aynı evde oldukları öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Betül F., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Betül F., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, yaklaşık 1 ay önce İzmir Konak'a bağlı Gültepe semtindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olan ve eşinden geçen yıl boşanan Betül F., evde bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada ağlamaya başlayan 4 yaşındaki kızı Bahar E.'yi susturmaya çalışan Betül F., başarılı olamayınca, kızının yüzünü yastıkla kapattı.

Havasız kalan Bahar E., bayıldı. Betül F., kızını hareketsiz görünce yakınlarını arayıp, yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Betül F., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'TANIMADIĞIM 2 KİŞİ GELDİ, ONLAR YAPTI' DEMİŞ

Anne Betül F. polise verdiği ifadede eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darbettiğini, çocuğunu ise öldürdüklerini söyledi. İfadesi alınan komşular, olayın olduğu günde herhangi bir gürültü duymadıklarını, yabancı herhangi birini de görmediklerini söyledi.

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Betül F., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

OLAYI İTİRAF ETTİ

Anne Betül F.'nin ifadelerindeki çelişkilerden de şüphelenen polis ekipleri, soruşturmayı genişletti. Gözaltına alınan anne, polisteki sorgusunda olayı itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Betül F., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, Betül F.’nin eski eşi olan Bahar'ın babası Mert E. ile geçen sene boşandığı ancak hala görüştüğü, olaydan bir gün önce de aynı evde oldukları öğrenildi. Mert E.'nin ailesinin Betül F.'yi istemediği ve ikilinin bu yüzden sık sık tartıştıkları iddia edildi.

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