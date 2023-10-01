43 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli yağacak dikkatli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.





Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun





Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.









Sarı kodlu uyarı verilen iller:





Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce





Turuncu kodlu uyarı verilen iller:





Adana, Osmaniye, Samsun ve Hatay için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.





Hava sıcaklığı





Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.





Rüzgar





Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.









Bugün hava nasıl olacak?





İstanbul ve Bursa'da sağanak geçişleri Salı gününe kadar devam edecek. Ankara'da su baskınlarına karşı tedbirli̇ olunmalı. İzmir hafif yağmurlu ve serin. Antalya'ya gök gürültülü şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir. Deni̇zde hortum tehlikesi̇ de var. İstanbul 22, Ankara 21, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 29 derece.





Marmara'da yağmur Sakarya, Kocaeli̇, Balıkesir, Yalova boyunca geniş alanda Salıya kadar sürecek. sıcaklıklar 22-24 derecelerde.





İç Anadolu'da su baskını ve doluya karşı tedbirli̇ olunmalı. Konya, Eskişehir, Kayseri, Sivas’a kadar yağış gök gürültülü ve şiddetli. Sıcaklık düşüyor 19-21 dereceye inecek. Bölgede Pazartesi̇ de yağışlı bir gün.





Ege'de Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya'da yağmur kuvvetli. Sahi̇llerde rüzgar çok sert ve soğuk esiyor, hava bulutlu Manisa ve Muğla 25, Afyon 20, Bodrum 28 derece.









Akdeniz'de Iiparta, Burdur, Mersin, Adana, Hatay boyunca sel tehlikesi var. Dolu ve hortum da oluşabilir, tedbirli̇ olunmalı. Güneydoğu'da Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır’a uzun zaman sonra yağış geliyor. Adana ve Gazi̇antep 26 derece.





Karadeniz 'liler dikkat, Karabük, Samsun, Trabzon hattı boyunca bölgenin büyük bölümünde yağmurlar kuvvetli ve hava soğuyor. Pazartesi Doğu Karadeniz'de su baskını tehlikesi̇ daha yüksek. Bolu 18, Samsun 25 derece. Doğu Anadolu'nun da genelinde Malatya'dan Erzurum’a sağanak var. Erzurum 21, Malatya 25 derece.











