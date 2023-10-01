43 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Kuvvetli yağacak dikkatli olun

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun (Şanlıurfa hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun
Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sarı kodlu uyarı verilen iller:
Amasya, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce
Turuncu kodlu uyarı verilen iller:
Adana, Osmaniye, Samsun ve Hatay için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.
Hava sıcaklığı
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar
Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul ve Bursa'da sağanak geçişleri Salı gününe kadar devam edecek. Ankara'da su baskınlarına karşı tedbirli̇ olunmalı. İzmir hafif yağmurlu ve serin. Antalya'ya gök gürültülü şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir. Deni̇zde hortum tehlikesi̇ de var. İstanbul 22, Ankara 21, İzmir 27, Bursa 23, Antalya 29 derece.