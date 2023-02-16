481 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı: 61 bin bina ağır hasar aldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde, bölgeye yardım amacıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' ortak canlı yayınında, program katılımcılarından Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın bir oto galerici tarafından gerçekleştirilen bağışı bildirdiği anlar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. "Bazı insanlar arayıp tebrik ediyor, bazıları ise tepki gösteriyor" diyen Oto galerici Hamit Duras, "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim. O anda Mustafa Karataş hoca da öyle belirtti. Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun, bağışlayalım. Allah rızası için bağış gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.