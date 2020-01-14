49 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına operasyon: 176 askere yakalama kararı İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı çıkarılanların 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen olduğu öğrenildi. Muvazzaf askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe Jandarma Komutanı da bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 14 Ocak 2020, 07:18 Son Güncelleme: 14 Ocak 2020, 07:31 AA