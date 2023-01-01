5 dönemdir vekil olan Özgür Özel AK Parti'nin 3 dönem kuralını vaat olarak sundu

Özgür Özel
Altılı Masa ile seçime giren ancak sandıktan büyük bir hezimetle ayrılan CHP'de seçim sonrası başlayan iç hesaplaşma devam ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde büyüyen muhalefetin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel 'değişim' adı altında yeni bir hareket başlatmıştı.
Yaptığı ile vaadi çelişti
İmamoğlu kasım ayında yapılması beklenen kurultayda adaylığını ilan edemezken, Kılıçdaroğlu'nun rakibi olacağı konuşulan CHP Grup Başkanı Özgür Özel bugün beklenen açıklamayı yaptı.
Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.
Özel'in açıkladığı vaatler arasında AK Parti'de uygulanan 3 dönem kuralını vadetmesi de dikkati çekti. Halbuki Özgür Özel CHP'de 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor.
Öte yandan CHP yandaşı gazeteci İsmail Küçükkaya, görevinden istifa edip etmeyeceği merak edilen Özel'in sorumluluklarından ve görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini söylediğini aktarmıştı.