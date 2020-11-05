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Gündem İstanbulda sağanak yağış etkili oluyor Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı
İSTANBUL

5 günlük İstanbul hava durumu: Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor: Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı

İstanbul'da sonbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Yeni güne sağanak yağış ile uyanan İstanbullular hava durumu tahminlerini merak etmeye başladı. Meteorolojinin açıkladığı 5 günlük hava durumu tahminlerine göre kent genelinde üç gün yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkili olan şiddetli yağmur erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Üsküdar'da çekilen görüntülerde rüzgarla birlikte etkili olan sağanak görüldü. Erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Aniden bastıran yağışlar sonrası İstanbullular hafta boyunca kent genelinde hava durumunun nasıl olacağını da merak etmeye başladı.

İL İL HAVA DURUMU

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den alınan son hava durumu bilgilerine göre 5 Kasım'da bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova),Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte İstanbul için tahmin edilen 5 günlük hava durumu..


İstanbul yağmura teslim oldu: Sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili oldu
FOTOĞRAF 6
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Zaman zaman etkili olan şiddetli yağmur erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Üsküdar'da çekilen görüntülerde rüzgarla birlikte etkili olan sağanak görüldü.
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Erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Yağmura hazırlıksız yakalananların kimi ceketiyle başını örtmeye çalışırken kimi de çantasını başının üstüne koyarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
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Otobüsten inen vatandaşlar Marmaray'a koşarak gitti.​
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İstanbul yağmura teslim oldu: Sabah saatlerinden bu yana sağanak yağış etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.


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