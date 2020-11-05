İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor: Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini açıkladı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkili olan şiddetli yağmur erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Üsküdar'da çekilen görüntülerde rüzgarla birlikte etkili olan sağanak görüldü. Erken saatte işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Aniden bastıran yağışlar sonrası İstanbullular hafta boyunca kent genelinde hava durumunun nasıl olacağını da merak etmeye başladı.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji'den alınan son hava durumu bilgilerine göre 5 Kasım'da bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ile bölgenin doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova),Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İşte İstanbul için tahmin edilen 5 günlük hava durumu..