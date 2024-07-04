53’üncü ülkede eğitime başlıyor: Zambiya’daki FETÖ okulları Maarif’e

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Zambiya arasında eğitim alanında işbirliğine ve Zambiya'nın başkenti Lusaka'da bulunan FETÖ okulunun devrine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Tören öncesi konuşma yapan TMV Başkanı Birol Akgün, Maarif Vakfı’nın birkaç yıl içinde uluslararası eğitime geçiş sağladığını belirtti.





53’ÜNCÜ ÜLKE ZAMBİYA

Akgün, TMV'nin birçok ülkedeki genç nesillere eğitim kurumları aracılığıyla sadece kaliteli eğitim sağlamadığını, bu ülkelerin beşeri sermayesinin kalkınmasına da katkıda bulunduklarını anlatarak, böylece dünyanın birçok bölgesinde Türkiye'ye aşina, Türkçe konuşabilen, Türk kültürü ve geleneğini öğrenen genç nesillerin yetiştiğini belirtti. Bu genç nesillerin ülkeler arasında temel bir "insan köprüsü" vazifesi göreceğine dikkati çeken Akgün, "Maarif Vakfı, 52 ülkede 465 eğitim kurumuyla 54 bin öğrenciye eğitim sağlıyor. Zambiya 53’üncü ülke olacak" dedi. Akgün, TMV'nin Afrika'da çok aktif olduğuna işaret ederek, 25 ülkede 20 binin üzerinde öğrenciye eğitim verdiklerini anlattı.





TÜM YÖNETİM MAARİF’TE

Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Haimbe de Lusaka da daha önce "Horizon School" olarak bilinen kurumla alakalı bu anlaşmanın imza töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu tören, iki ülke tarafından ikili ilişkilerin gelişmesini ve halklarımızın karşılıklı faydasını sağlamak için sarsılmaz bir kararlılığı gösteriyor" diye konuştu. Zambiya'nın Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okulun faaliyetlerini Ekim 2020'de kontrol etmeye başladığını aktaran Haimbe, şimdi de tüm yönetimi ve faaliyetlerinin Maarif Vakfına devredileceğini söyledi.





Mücadele güçleniyor

Zambiya’daki FETÖ okullarının TMV’ye devri, Türkiye’nin Afrika’da FETÖ ile mücadele konusundaki söylemlerini doğruluyor. FETÖ okullarının kapatılması konusunda yerel yönetimler nazarında da büyük bir ilerleme anlamına geliyor.

Dört farklı süreç işliyor

Türkiye’nin ilgili kurumlarının ve TMV’nin ortak girişimleriyle yurt dışındaki FETÖ iltisaklı okulların kapatılmasında dört farklı süreç işliyor. Bazı ülkeler FETÖ iltisaklı okulları kapattı. Bu ülkelerin başında Özbekistan ve Rusya geliyor. Fas, Cezayir ve Sırbistan gibi ülkeler de Türkiye’nin uyarısı üzerine bu okulları tamamen kapattı.Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan FETÖ iltisaklı okulları tasfiye ederken, Kazakistan kendi eğitim bakanlığına bağlı devlet okulları statüsüne çevirdi. Bazı ülkeler FETÖ iltisaklı okulları kapatıp TMV’ye devretti. Afganistan ve Pakistan’daki FETÖ iltisaklı okullar kapatılıp TMV’ye devredildi. Bazı ülkeler ise FETÖ iltisaklı okullar konusunda işlem yapmamakla birlikte, TMV’nin okul açmasına da izin vermiyor.





Rekabette geriye düşüyorlar