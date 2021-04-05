Gündem 56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbulda trafik yoğunluğu
İSTANBUL

56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde aşırı yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 70’i geçti.

Haber Merkezi İHA
56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbulda, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor. İstanbul’da etkisini artıran yağmur 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafiğin artmasına neden oldu. Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

KÖPRÜYE GİRİŞTE YOĞUNLUK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. FSM’de Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor.
İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00’da itibarıyla yüzde 74 olarak ölçüldü.

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