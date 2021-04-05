56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu

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Meteorolojiden 58 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji 5 Nisan için hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.