5'li Masa toplanıyor: Akşener'in açıklamalarının ardından bugün bir araya gelecekler

Saadet’in Altılı masanın 12'nci toplantısından servis ettiği iki fotoğraftan birinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyordu. (2 Mart/Arşiv)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart'ta GİK üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası zehir zemberek sözlerle Altılı Masa'dan çekildiğini ifade ederek, siyasi arenada yeni bir dönemin kapısını araladı.
Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" ifadeleriyle Altılı Masa!dan ayrıldıklarını açıkladı. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dikte edildiğini belirterek İBB Başkanı Ekrem İmamoğu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'göreve gelin' çağrısında bulundu.
Masa tekrar kurulacak
Akşener'in Altılı Masa'yı topa tuttuğu açıklamalarının ardından, gözler Millet İttifakı'ndaki diğer siyasi partilere çevrildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bugün 17:00'de Saadet Partisi'nde buluşacaklarını açıkladı.
DP Başkanlık Divanı'ndan olağanüstü toplantı
Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı. Alınan bilgiye göre, DP Başkanlık Divanı, Akşener'in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında olağanüstü toplandı.
Gelecek Parti Başkanlık Kurulu bir araya geliyor
Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, bugün saat 11.00'de altılı masayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak.
Partiden yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nun bugün saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanarak son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracağı bildirildi.
CHP MYK olağanüstü toplanıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK'nın bugün bir kez daha yapılacağı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.