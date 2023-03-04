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Gündem

5'li Masa toplanıyor: Akşener'in açıklamalarının ardından bugün bir araya gelecekler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını zehir zemberek sözlerle ifade ederek Altılı Masa'dan çekildiğini duyuran İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Millet İttifakı'nın kalan beş siyasi partisi bir araya geliyor. CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bugün 17:00'de Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacak. Bu toplantı öncesi CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) da saat 13.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

09:59 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Saadet’in Altılı masanın 12'nci toplantısından servis ettiği iki fotoğraftan birinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyordu. (2 Mart/Arşiv)

Saadet’in Altılı masanın 12'nci toplantısından servis ettiği iki fotoğraftan birinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyordu. (2 Mart/Arşiv)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart'ta GİK üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası zehir zemberek sözlerle Altılı Masa'dan çekildiğini ifade ederek, siyasi arenada yeni bir dönemin kapısını araladı.

Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" ifadeleriyle Altılı Masa!dan ayrıldıklarını açıkladı. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dikte edildiğini belirterek İBB Başkanı Ekrem İmamoğu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'göreve gelin' çağrısında bulundu.

Meral Akşener


Masa tekrar kurulacak

Akşener'in Altılı Masa'yı topa tuttuğu açıklamalarının ardından, gözler Millet İttifakı'ndaki diğer siyasi partilere çevrildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi bugün 17:00'de Saadet Partisi'nde buluşacaklarını açıkladı.


5'li Masa: Servis edilen bir fotoğrafta Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyor
5'li Masa: Servis edilen bir fotoğrafta Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyor

Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan 6’lı Masa’dan tartışılan bir fotoğraf geldi. Saadet’in servis ettiği iki fotoğraftan birinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyordu. Karenin mesaj mı olduğu, yoksa sehven mi seçildiği anlaşılamadı. Toplantıda, pazartesi tekrar toplanma kararı alınırken, Akşener ve Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıdan sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Twitter paylaşımında “Millet 5’ten büyüktür” ifadesini kullandı. Dikbayır daha sonra paylaşımını sildi. Gelişmeler, 6’lı Masa’da Cumhurbaşkanı adayı konusunda kriz yaşandığı şeklinde yorumlandı.



DP Başkanlık Divanı'ndan olağanüstü toplantı

Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı. Alınan bilgiye göre, DP Başkanlık Divanı, Akşener'in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında olağanüstü toplandı.



Gelecek Parti Başkanlık Kurulu bir araya geliyor

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, bugün saat 11.00'de altılı masayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak.

Partiden yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nun bugün saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanarak son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracağı bildirildi.


CHP MYK olağanüstü toplanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK'nın bugün bir kez daha yapılacağı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te başlayacak MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapılacak.




Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil: CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum Akşener masadan ittirildi
Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil: CHP’li bir gazeteci olarak söylüyorum Akşener masadan ittirildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Belediye başkanları ise gece 23.40 saatinde aynı anda açıklama yaparak, genel başkanlarının iradesi dışında hareket etmeyeceklerini bildirdi. Yaşanan gelişmeleri Sözcü Tv’de yorumlayan yandaş gazeteci Yılmaz Özdil, Meral Akşener’in masadan uzaklaştırıldığını belirterek, “Ben CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum. 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener aslında masadan ittirildi, dışlandı. Meral Akşener’e bu dikte edilmek istendi” dedi.

Akşener’in masayı dağıtmasının ardından CHP Milletvekili Gürsel Tekin: Psikolojik olarak moral bozukluğu tabii ki var
Akşener’in masayı dağıtmasının ardından CHP Milletvekili Gürsel Tekin: Psikolojik olarak moral bozukluğu tabii ki var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa’yı dağıttı. Akşener’in partisinin kıskaca alındığını söylemesi, ortaklarını yalancılık, kişisel hırs ve ajandalara kapılmakla suçlaması, muhalefette şok etkisi oluşturdu. Habertürk’te canlı yayına katılan CHP’nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaşanan gelişmelerin 6’lı Masa destekçilerinin moralini bozduğunu söyledi. Tekin, “Tabii ki bir psikolojik moral bozukluğu var. Bir yıldır hazırlanmışsınız günün sonunda böyle bir manzarayla insanların morali bozulabilir” dedi.



#altılı masa
#meral akşener
#CHP
#İYİ Parti
1 saat önce
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5'li Masa toplanıyor: Akşener'in açıklamalarının ardından bugün bir araya gelecekler
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