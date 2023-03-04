5'li Masa toplanıyor: Akşener'in açıklamalarının ardından bugün bir araya gelecekler

Meral Akşener’in birlikte hareket ettiği liderleri yolda bırakıp, yola, yolda bulduğu yeni isimlerle devam ettiğini ve sırada Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğunu aralık ayında bu köşede kaleme almıştım. Meral Hanım, Altılı Masa’yı devirdi ve içerisinde bulundukları muhalefet koalisyonunun büyük ortağı ve fikir babası olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmediğini ilan ederek yine birlikte yürüdüğü bir lideri daha yolda bıraktı. Bu bir ‘Ben demiştim’ yazısı değil. Altılı Masa göstere göstere