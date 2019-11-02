6 bin euro aldı, 3 kaçak göçmeni İtalya diyerek Büyükada'ya yolladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır

AK Parti büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde yaşadığımız hadiseler bize bir gerçeği çok net gösterdi. Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemizde o kadar güçlü olacaktır. AK Parti kalesinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde gedik açma çabalarının gerisinde bu hakikat vardır” dedi.