Gündem 6 bin euro aldı, 3 kaçak göçmeni İtalya diyerek Büyükadaya yolladı
İSTANBUL

6 bin euro aldı, 3 kaçak göçmeni İtalya diyerek Büyükada'ya yolladı

6 bin euro aldı, 3 kaçak göçmeni İtalya diyerek Büyükada'ya yolladı

Zeytinburnu'ndan İtalya'ya gitme hayaliyle yola çıkan 3 Afganistan uyruklu göçmen, Büyükada'da polis ekiplerine yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Büyükada'da inen 3 Afgan göçmen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Büyükada'da inen 3 Afgan göçmen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu bir kişi, 3 vatandaşını yasadışı yollardan İtalya'ya götürmek üzere anlaştı. Afgan göçmenler toplam 6 bin Euro vererek İtalya'ya gitmek için anlaştıkları kişiye paralarını ödedikten sonra 23 Ekim'de Eminönü'ne gitti.

  • Afgan göçmen kaçakçısı, Sayed Jamıl B., Faizah H. ve Alo Asqal H.'yi İtalya'ya giden vapur diye Adalar vapuruna bindirerek kayıplara karıştı. Büyükada'da inen 3 Afgan göçmen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Afgan göçmen.

Jandarmayı görünce 20 kaçak göçmeni yolda bırakıp kaçtı
GÜNDEM
Jandarmayı görünce 20 kaçak göçmeni yolda bırakıp kaçtı

Hemşerileri dolandırdı

Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde hemşerileri olan 22 yaşındaki Huseyin Y.'ye İtalya'ya gitmek için ödeme yaptıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şikayet üzerine yaptığı çalışmalarda Huseyin Y.'yi Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 24 Ekim'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Huseyin Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İtalya'ya gitmek için yola çıkan 3 göçmen sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çeşme açıklarında 1 saatte 86 kaçak göçmen yakalandı
OYNAT 00:13
Çeşme açıklarında 1 saatte 86 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 1 saat arayla durdurulan 2 ayrı lastik botta, toplam 86 kaçak göçmen yakalandı.
İtalya diyerek Büyükadaya yolladı

İtalya diyerek Büyükada'ya yolladı

​3 Afgan göçmen 6 bin euro verip vapura bindi.
Akyazıda gol sesi

Akyazı'da gol sesi

Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
Sırtında taşıyıp okula yetiştiriyor

Sırtında taşıyıp okula yetiştiriyor

​Çocuklarının mezraya ulaşabilmeleri için tek isteği köprü.
Pazar yeri kana bulandı

Pazar yeri kana bulandı

Teröristler Tel Abyad'da bombalı araçla saldırdı, en az 10 ölü.
348 lira taksitle ev

348 lira taksitle ev

TOKİ ​24 ilde bin 936 konutu satışa çıkardı.
Karargahın içinden tünel çıktı

Karargahın içinden tünel çıktı

​MSB, Tel Abyad'da terör örgütüne bağlı binada tünel tespit etti.

Sayıları<br>35 bine çıkacak

Sayıları
35 bine çıkacak

14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor.
Esenyurt'u<br>karıştıran iddia

Esenyurt'u
karıştıran iddia

​Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırdı.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Dev kaya<br>evin üzerine düştü

Dev kaya
evin üzerine düştü

Evde hasara yol açan kaya, parçalanarak kaldırılacak.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Akıncı'nın gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldı.
DEAŞ'ın<br>oteli değiliz

DEAŞ'ın
oteli değiliz

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj.
Niye gelmesin?

Niye gelmesin?

Ahmet Nur Çebi, transfere açık kapı bıraktı.
Yolda bırakıp kaçtı

Yolda bırakıp kaçtı

Diyarbakır'daki yol kontrolünde ilginç görüntü.
Profesöre<br>FETÖ tuzağı

Profesöre
FETÖ tuzağı

​400 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.