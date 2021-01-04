6 ilçede 30 saatlik su kesintisi: İSKİ su kesintisi olacak yerleri açıkladı

Gündem

Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ceza yok Baran gel teslim ol

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 182 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 490'ıncı günde de sürüyor. 5 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Baran için evlat nöbetine devam eden Solmaz Öğrünç, "Sesimi duyuyorsan eğer gel, adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyor. Ceza falan yok. Gelen çocuklar, ceza almadan annelerine kavuşuyor" dedi.