6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiası: Pentagram şeklinde çizilmiş 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiası: Pentagram şeklinde çizilmiş Bursa'nın Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu. Köpeği bulan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, "Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz'' dedi.

Haber Merkezi 19 Kasım 2019, 16:19 Son Güncelleme: 19 Kasım 2019, 16:20 DHA