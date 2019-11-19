Gündem 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili satanist ayini iddiası Pentagram şeklinde çizilmiş
BURSA

6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiası: Pentagram şeklinde çizilmiş

6 parçaya ayrılmış köpek ölüsüyle ilgili 'satanist ayini' iddiası: Pentagram şeklinde çizilmiş

Bursa'nın Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu. Köpeği bulan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, "Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Parçalara ayrılmış köpek Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere alındı.
Parçalara ayrılmış köpek Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere alındı.

Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu, çimler üzerine 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsünü fark etti, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

  • Gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayvanın ölüm nedeni ve sahile bırakanların tespiti için çalışma başlattı. Parçalara ayrılmış köpek ise Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere alındı.

DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesi Gemsaz sahilinde 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu.

"Satanist ayini" iddiaları

Köpek ölüsünü bulan İlyas Oktay Altuğlu, hayvanın parçalarının 'pentagram' şeklinde dizildiğini öne sürdü.

DHA
Köpeği Gemsaz Korumu Derneği Danışmanı İlyas Oktay Altuğlu buldu.

Köpeği satanistlerin öldürdüğünü öne süren Altuğlu, ''Sabah saatlerinde sahilde gezdiğim sırada parçalara ayrılmış köpeğin cansız bedeniyle karşılaştım. Çimenlerin üzerine parçaları bırakılmış. Ortada gövdesi bulunuyordu, diğer parçaları ise yıldız şeklinde etrafına dizilmişti. Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz'' diye konuştu.

DHA
Gelen polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayvanın ölüm nedeni ve sahile bırakanların tespiti için çalışma başlattı.

ABD Satanizmi din olarak resmen tanındı
DÜNYA
ABD Satanizmi din olarak resmen tanındı

Netflix'ten satanistlerle şeytan anlaşması
DÜNYA
Netflix'ten satanistlerle şeytan anlaşması
Çevre felaketi olarak görülüyor

Çevre felaketi olarak görülüyor

​Dipsiz Göl olarak anılan bölge doğal sit alanı ilan edilecek.
Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü

Kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü

​İstanbul Küçükçekmece'deki olayda liseli kız yaralandı.
Satanist ayini!

Satanist ayini!

"​Ortada gövdesi, diğer parçaları ise yıldız gibi etrafına dizilmişti."
PKK sorumlusu yakalandı

PKK sorumlusu yakalandı

300 bin TL ödülle gri kategoride aranıyordu.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Yavaş'a<br>yurt dışı sorusu

Yavaş'a
yurt dışı sorusu

​"Her 5 günün 1'inde yurt dışındasınız, Moskova'da ne yaptınız?".

Promosyon dağıtımında izdiham

Promosyon dağıtımında izdiham

​Çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi.

Çaresiz aile <br>yardım bekliyor

Çaresiz aile
yardım bekliyor

5 çocuğu, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Huawei'ye <br>yeni ek süre

Huawei'ye
yeni ek süre

ABD'li şirketlerle iş yapabilmesini sağlayacak geçici lisansı uzatıldı.
Galatasaray <br>revire döndü

Galatasaray
revire döndü

​Sakatlar kervanına Lemina da eklendi.
Hayatın karardığı şehir: Felluce

Hayatın karardığı şehir: Felluce

​ABD'nin 2004 yılında kullandığı kimyasal silahların izi silinmiyor.
Hükümetin tavrını destekliyoruz

Hükümetin tavrını destekliyoruz

MHP lideri ​Bahçeli'den dikkat çeken EYT açıklaması.
'Ceza indirimi' çalışması yok

'Ceza indirimi' çalışması yok

Adalet Bakanı Gül'den yeni yargı paketi değerlendirmesi.
Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

Vekillere 'seçim bölgesi' talimatı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
Meclis'te <br>sürpriz görüşme

Meclis'te
sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.