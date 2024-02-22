6 Şubat depremleri sonrası ilk karar: Müteaahit Demirer'e 18 yıl hapis cezası

İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un "İstanbul'da 650 bin depreme dayanaklı konut" vaadine karşı çıkan mevcut İBB yönetimi eleştirilerin odağı oldu. Kurum, bugün Arnavutköy sanayicileri ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, konutlar için "Asla olamayacak ve olmaması gereken" diyen Ekrem İmamoğlu için, ""Düşünebiliyor musunuz? Bir deprem gerçeği var. Bu gerçeğe ilişkin, bu konutların yapılmaması gerektiğini ifade eden de bir belediye başkanı var. Tabii bu 5 yıllık süreçte, çalıştay dan öteye gidememiş, herhangi bir icraat yapamamış, anlayıştan bundan başka bir söz veya ifade de açıkçası beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.