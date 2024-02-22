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6 Şubat depremleri sonrası ilk karar: Müteaahit Demirer'e 18 yıl hapis cezası

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Kentte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

16:52 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık müteahhit Müslüm Demirer'in avukatları ile mağdur tarafların avukatları katıldı.

Heyet değişikliği nedeniyle duruşmada apartmanın enkazında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporlar ve tutanaklar okundu.

Mağdur taraf avukatları, sanık hakkında üst sınırdan hüküm verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, aynı binanın enkazında müvekkillerinin de oğlunu kaybederek zarar gördüğünü dile getirdi.

Savcı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanığın apartmanın inşasında mevcut standartlara göre üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edildiğini ve kusurlu bulunduğunu kaydetti.


Oğlunu kaybetmesi ceza indirimini getirdi

Oy birliğiyle alınan kararda, sanığın
"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma"
suçundan
21 yıl 9 ay hapisle
cezalandırılmasına hükmedildi.
Söz konusu binada
kendi oğlunu da kaybetmiş olması nedeniyle cezasında 1/6 oranında indirime
gidilerek sanığın
18 yıl 1 ay 15 gün hapisle
cezalandırılmasına karar verildi.

Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği de anımsatıldı.


İlgili karar, depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında verilen ilk karar olma özelliği taşıyor.


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#Şanlıurfa
#yıkılan bina
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