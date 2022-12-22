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ANKARA

60 bin askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekâtının 108. yıl dönümü

60 bin askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekâtının 108. yıl dönümünün içindeyiz. Sarıkamış Harekatı’na katılan Mehmetçiğin vatanını kurtarmak için gösterdiği azim ve kararlılık unutulmuyor. Milli Savunma Bakanlığından, Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yılına özel bir video klip paylaştı. Video klip, bakanlığın sosyal medya hesabından "21 Aralık en uzun gece" etiketiyle yayımlandı.

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Haber Merkezi İHA
60 bin askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekâtının 108. yıl dönümü
Foto: Arşiv

22 Aralık 1914, Osmanlı ordusu, Birinci Dünya Savaşı'nda açılan Kafkas Cephesi'ne ulaşmak için Sarıkamış yoluna koyuldu.

Binlerce vatan evladı donarak, hastalığa yenik düşerek ve göğüs göğse savaşarak şehit oldu.

1. Dünya Savaşı’nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan ve çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı’na katılan Mehmetçiğin vatanını kurtarmak için gösterdiği azim ve kararlılık unutulmuyor.

MSB 'Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümüne özel video paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yılına ilişkin bir video klip yayımladı.

Video klip, bakanlığın sosyal medya hesabından "21 Aralık en uzun gece" etiketiyle paylaşıldı. Paylaşımda şu sözlere yer verildi;

  • “Mehmetçik, en uzun gecede de en kısa gündüzde de hep vatan, millet ve bayrak nöbetinde oldu. Bu en uzun gecede de Kahraman Mehmetçik karada, denizde ve havada vatan nöbetine devam ediyor olacak. Tıpkı 108 yıl önce Sarıkamış’taki şanlı ecdadımız gibi”

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