61 kişinin ölümüne neden olmuştu: 'Haddinden fazla' yolcu almış

"Teknenin denize elverişlilik belgesinin bulunmaması nedeniyle yolcu taşıyabilecek yeterliliğe sahip olmadığı, bilirkişi raporu uyarınca taşıma haddinden yüzde 50 daha fazla yolcu aldığı, yolcuların yığın halde bulunduğu, içinde kurtarma aracı ve donanımın olmadığı anlaşılmıştır. Medeni Akbaş'ın yetersiz araç ve personel ile haddinden fazla yolcuyla harekete geçerek muhtemel tüm sonuçları öngörmesine rağmen bunu kabullenerek fiili icra ettiği anlaşıldığından, hakkında olası kastla öldürme suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmesi gerekmiştir."