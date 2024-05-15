62 ilde FETÖ operasyonu

Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel ve mahrem yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmalarda toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör/ardışık arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller elde edilen 21 aktif kamu personeli ile 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüpheli saptandı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.