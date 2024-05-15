62 ilde FETÖ operasyonu

İçişleri Bakanlığı, FETÖ’nün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yurt genelinde kapsamlı bir operasyona imza attı. FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik 62 ilde muhtelif zamanlarda gerçekleştirilen Kıskaç-15 operasyonlarında 544 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri, sınavlara başvuranların örgüte bağlılıklarının çeşitli şekillerde kodlandığı, bir kısmının da ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
FETÖ’nün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen isimlerin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdikleri ifadeleri dikkate alarak genişletilen operasyonlarda, Ankara merkezli yapılandıkları tespit edilen sivil imamlar tek tek tespit edildi. Bu sivil imamların iletişim kurduğu, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 7’si ihraç subay, biri aktif görevde, biri emekli, biri ihraç olmak üzere 3 astsubay, 2’si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, biri aktif görevde olmak üzere 7’si mahrem imam toplam 19 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde ise FETÖ’nün Ankara merkezli çevre illerdeki güncel yapılanmasına darbe vuruldu. Düzenlenen operasyonda 21’i aktif kamu personeli olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Özel sektörde çalışan 3 şüphelinin de örgüt mensuplarına finansal destek sağladığı öğrenildi.