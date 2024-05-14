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62 ilde FETÖ operasyonu: 544 şüpheli yakalandı

62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen 'Kıskaç-15' operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı.

10:26 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 11:12 - 14/05/2024 Salı
DHA
Şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyon sonucu, 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen "Kıskaç-15" operasyonlarında 544 şüpheli gözaltına alındı.

Devlete sızacaklardı

Ankara, Antalya, Elazığ, Konya, Mardin, Trabzon, Şanlıurfa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 62 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri belirlendi.


Sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıklarının çeşitli şekillerde kodlandığı, bu kodlamada bulunan kişilerin sınavı kazanmalarının amaçlandığı anlaşıldı.


Şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği, ayrıca ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.



Nedim Şener AK Parti ve MHP'ye yönelik operasyonu 'Bora Kaplan ve Sinan Ateş' örnekleriyle anlattı: Biz buna 17-25 Aralık'tan aşinayız

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş soruşturmaları üzerinden AK Parti ile MHP'ye yapılan operasyonun detaylarını anlattı. FETÖ'cü Cevheri Güven'e Emniyet içerisinden aktarılan bilgilere vurgu yapan Şener, "Güven’e bu Bora Kaplan operasyonunun bütün dökümanlarını gönderen polis Nurcu. Bunu görmezden gelirsek, 'bu şu cemaat' dersek, FETÖ meselesinin çok daha güçlüsünü yaşarız." dedi. Sinan Ateş soruşturmasının tüm detaylarının Süleyman Soylu döneminde ortaya çıkarıldığını vurgulayan Şener, "Şimdi ki Ankara Emniyet Müdürlüğü sanki o zaman bir şey yapılmamış, olay kapatılmış sıfırdan tekrar açılmış gibi pazarlıyor. Soruşturmada yakalananlar kendilerine Menzilci kılığı veriyor." ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananları FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsüne benzeten Şener, "Bu çamurları Cumhurbaşkanlığına, bakanlara ve Devlet Bahçeli'ye sıçratıyorlar ki partiye bulaşsın. Biz buna 17-25 Aralık'tan ve kaset kumpasından aşinayız." dedi.


#FETÖ operasyonu
#FETÖ
#emniyet
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