62 ilde FETÖ operasyonu: 544 şüpheli yakalandı

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş soruşturmaları üzerinden AK Parti ile MHP'ye yapılan operasyonun detaylarını anlattı. FETÖ'cü Cevheri Güven'e Emniyet içerisinden aktarılan bilgilere vurgu yapan Şener, "Güven’e bu Bora Kaplan operasyonunun bütün dökümanlarını gönderen polis Nurcu. Bunu görmezden gelirsek, 'bu şu cemaat' dersek, FETÖ meselesinin çok daha güçlüsünü yaşarız." dedi. Sinan Ateş soruşturmasının tüm detaylarının Süleyman Soylu döneminde ortaya çıkarıldığını vurgulayan Şener, "Şimdi ki Ankara Emniyet Müdürlüğü sanki o zaman bir şey yapılmamış, olay kapatılmış sıfırdan tekrar açılmış gibi pazarlıyor. Soruşturmada yakalananlar kendilerine Menzilci kılığı veriyor." ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananları FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsüne benzeten Şener, "Bu çamurları Cumhurbaşkanlığına, bakanlara ve Devlet Bahçeli'ye sıçratıyorlar ki partiye bulaşsın. Biz buna 17-25 Aralık'tan ve kaset kumpasından aşinayız." dedi.