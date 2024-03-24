63 ilde 'Mercek-14' operasyonu: 852 silah ele geçirildi 966 şüpheliye işlem yapıldı

63 ilde 'Mercek-14' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-14' operasyonlarında 852 silah ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
- 6️⃣3️⃣ ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4⃣ gündür devam eden “MERCEK-14” operasyonlarında;
- 📌6️⃣4️⃣4️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
- 📌5️⃣6️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
- 📌1️⃣2️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
- 📌1️⃣4️⃣0️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
- 📌8️⃣5️⃣2️⃣ Silah ele geçirildi.
- ❌9️⃣6️⃣6️⃣ Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
- Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
- Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek ❗️
- ❌İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4⃣ günde İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ordu, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Sakarya, Samsun, Denizli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Batman, Bingöl, Hatay, Çorum, Kahramanmaraş, Rize, Aydın, Balıkesir, Malatya, Muğla, Eskişehir, Giresun, Mardin, Elazığ, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Çanakkale, Kocaeli, Muş, Yalova, Yozgat, Çankırı, Düzce, Kayseri, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bartın, Burdur, Edirne, Erzincan, Karabük, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Sivas, Tokat, Uşak, Van, Ağrı, Amasya, Bitlis, Nevşehir ve Trabzon’da evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 8⃣5⃣2⃣ silah yakalandı.
- İlk 5️⃣ şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;
- ❌#İstanbul'da 1️⃣6️⃣2️⃣ tabanca,
- 1️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 1️⃣5️⃣1️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
- ❌#Adana’da 5️⃣4️⃣ tabanca,
- 1️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 5️⃣7️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
- ❌#İzmir’de 3️⃣7️⃣ tabanca,
- 6️⃣ av tüfeği ele geçirildi. 5️⃣0️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
- ❌#Antalya’da 3️⃣3️⃣ tabanca, 2️⃣ uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 2️⃣2️⃣ şüpheli gözaltına alındı.
- ❌#Ordu'da 3️⃣3️⃣ tabanca, 4️⃣1️⃣ av tüfeği ele geçirildi. 9️⃣1️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı.
- Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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31 dakika önce