63 ilde 'Mercek-14' operasyonu: 852 silah ele geçirildi 966 şüpheliye işlem yapıldı

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Amasya'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada terörle mücadeleye değindi. "Türkiye'nin huzuru için varız." diyen Bakan Yerlikaya, "Başta bölücü hain terör örgütü olmak üzere terör örgütlerinin tamamının nefeslerini kesip ya etkisiz hale getiriyoruz ya da götürüp adalete teslim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize, 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaksınız' diyor. Dinlenmek yok." ifadelerini kullandı.