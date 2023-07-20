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63 kişiye mezar olan apartmanın karot testi çıktı: Yönetmeliğe uygun olmadığı tespit edildi

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Adana'nın Çukurova ilçesinde 63 kişinin ölümüne sebep olan Tutar Apartmanı'nın mühendisine binanın 'beton ve çelik dayanımı yetersiz olduğu için yıkıldığı' gerekçesiyle dava açıldı. Yapılan araştırma sonucunda 1975 yılında yapılan apartmanın o dönemki deprem yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edildi.

14:36 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda,
"beton ve çelik dayanımı yetersiz olduğu için yıkıldığı"
belirtilen Adana'daki Tutar Apartmanı'nın firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde 63 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanın yıkılmasıyla ilgili soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca tamamlandı.


Binanın müteahhidi Hüseyin Tutar'ın 2008'de yaşamını yitirdiği için hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtilen iddianamede, firari Cüneyt Akkaya hakkında "
bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma"
suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tutar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.


Raporda, apartmanın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir nedenin bulunmadığı anlatılarak,
"Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır."
ifadesi kullanıldı.

İddianamede, laboratuvar sonuç raporları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Tutar Apartmanı'ndan alınan beton ve çelik numunelerinin, basınç dayanımının düşük olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın sorumlu olduğu, inşaatın tekniğine uygun imal edilmesinde sorumlu sanığın yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitimi aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, deprem neticesinde yıkılan binada göçük altında kalması sonucu 63 kişinin ölmesine, 12 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya 16 Şubat'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda Tutar Apartmanı'nın deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.


#Adana
#Deprem
#Tutar Apartmanı
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