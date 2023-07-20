63 kişiye mezar olan apartmanın karot testi çıktı: Yönetmeliğe uygun olmadığı tespit edildi

"Tutar Apartmanı'ndan alınan beton ve çelik numunelerinin, basınç dayanımının düşük olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın sorumlu olduğu, inşaatın tekniğine uygun imal edilmesinde sorumlu sanığın yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitimi aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, deprem neticesinde yıkılan binada göçük altında kalması sonucu 63 kişinin ölmesine, 12 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."