63 kişiye mezar olan apartmanın karot testi çıktı: Yönetmeliğe uygun olmadığı tespit edildi

Arşiv
Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde 63 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanın yıkılmasıyla ilgili soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca tamamlandı.
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tutar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.
İddianamede, laboratuvar sonuç raporları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya 16 Şubat'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda Tutar Apartmanı'nın deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.