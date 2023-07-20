Şehrine dönene istihdam önceliği

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6 Şubat depremlerinin ardından 2 milyonu aşkın kişi deprem bölgesini terk etti. Asrın felaketini takip eden aylarda ise bölgeye bir bölümü dönüş yaptı. Bölgenin deprem öncesi sosyal ve ekonomik canlığını yeniden yakalayabilmesi için ise dönüşleri teşvik edecek yeni projeler üzerinde duruluyor. Kalıcı konutlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘yerinde dönüşüm’ projesini devreye alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da çalışma hayatına katılımı kolaylaştıracak ve bölgeye dönüşü teşvik edecek ‘yerinde istihdam’ üzerinde çalışıyor.
ESNAFA KREDİ İLE İSTİHDAM KAPISI
Proje aşamasında olan çalışmada dönüşleri teşvik etmek için yerinde istihdamda dönenlere öncelik tanınacak. Depremzedelerin kendi bölgesinde istihdamına önem verilecek. Çalışmaların yakın zamanda somutlaşması üzerinde duruluyor. Projede depremzedeye felaketten önce ikamet ettiği noktada istihdam olanaklarında öncelikli tanınması planlanıyor.
ÇALIŞMAYA ESNAFLAR DA DAHİL EDİLECEK
Çalışma Bakanlığı taşra teşkilatının koordinasyonunda yürütülmesi planlanan projede deprem nedeniyle işinden olan ve iş arayan vatandaşlara yeni iş imkânlarının kapısı aranacak. Çalışmaya esnaflar da dahil edilecek. Depremden etkilenen esnaflara da faizsiz kredi desteği gündemde. Böylece bölgeye dönüş esnaflar kanalıyla da desteklenecek. Yeni açılacak iş yerlerine yeni çalışanlar istihdam edilecek.