Şehrine dönene istihdam önceliği

6 Şubat depremlerinin ardından 2 milyonu aşkın kişi deprem bölgesini terk etti. Asrın felaketini takip eden aylarda ise bölgeye bir bölümü dönüş yaptı. Bölgenin deprem öncesi sosyal ve ekonomik canlığını yeniden yakalayabilmesi için ise dönüşleri teşvik edecek yeni projeler üzerinde duruluyor. Kalıcı konutlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘yerinde dönüşüm’ projesini devreye alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da çalışma hayatına katılımı kolaylaştıracak ve bölgeye dönüşü teşvik edecek ‘yerinde istihdam’ üzerinde çalışıyor.