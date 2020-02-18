Gündem Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli için gözaltı kararı
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67 ilde FETÖ'ye kritik operasyon: 467 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli için gözaltı kararı

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 67 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.

Diğer illerdeki operasyonlarda gözaltı işlemleri sürüyor.

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