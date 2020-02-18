Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli için gözaltı kararı

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Adana'da gizli bölmeli kaçak hastaneye baskın: Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına alındı

Adana polisi yaptığı çalışma sonucunda gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkardı. Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına aldı. Duvarları kırılıp, kamuflaj için önlerine dolap konan ve elektronik düzenekle açılan gizli muayenehaneler, polisi de şaşırttı.

