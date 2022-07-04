Gündem 6lı masa beşinci toplantısını yaptı İlk kez aday masada
ANKARA

6'lı masa beşinci toplantısını yaptı: İlk kez aday masada

CHP’nin öncülük ettiği 6’lı muhalefet dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldi. 6 lider ilk kez bir öğlen yemeğinde bir masa etrafında toplandı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
6lı masa beşinci toplantısını yaptı: İlk kez aday masada
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CHP’nin öncülük ettiği 6’lı muhalefet dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki randevu saat 14.00’de başladı. CHP kulislerinin, ‘Adayın ismi değil, eşkali belirlenecek’ diye sunduğu toplantıdan yine somut bir sonuç çıkmadı. 6 muhalefet lideri, yayımladıkları ortak bildiride, “İstişare mekanizmasını, adaylık tartışmasına indirgemeye çalışanlar, milletimizin ve ülkemizin geleceğine dair büyük bir kazanım olarak gördüğümüz çalışmalarımızı asla sekteye uğratamayacaktır” dedi.

TARTIŞMAMA KARARI

6’lı masanın bildirisindeki bu ifadeler, aday ismiyle ilgili tartışmalara girmeme kararı şeklinde yorumlandı. Parlamenter sistem vurgusu yapılan bildiride “Bir kez daha ilan ediyoruz ki; Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden yana olan, demokrasi aşıklarının adayı olacaktır” denildi. Ekonomi ve dış politikada atılan adımların eleştirildiği bildiride “Yarının Türkiyesi’ni” inşa etme amacına yer verildi.Toplantıda Akşener’in yanı sıra, SP lideri Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Babacan, DP lideri Uysal ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu yer aldı.

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