6'lı masadan CHP'nin miting davetine yanıt: Önce içeriğini görelim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki "Milletin Sesi" mitingi 21 Mayıs Cumartesi günü Maltepe Meydanı'nda gerçekleştirilecek. CHP'nin mitinge kısa bir süre kala 6'lı masadaki diğer partileri davet etmek için heyet göndereceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan aralarında il başkan yardımcılarının da bulunduğu heyet, Millet İttifakı'ndaki diğer partileri ziyaret ederek Maltepe Mitingine davet edecek.

Adaylık konusunda kafası karışık olan ve yaptıkları birbirinden bağımsız açıklamalarla ters düşen Millet İttifakı'nın diğer üyelerinin CHP'nin mitingine temkinli yaklaştığı öğrenildi.

"ÖNCE DAVETİN İÇERİĞİNİ GÖRELİM"

Habertürk'te yer alan habere göre, 6'lı masadaki bazı partilerin il başkanları, "Mitinge katılacak mısınız?" sorusuna önce daveti ve mitingin içeriğini konseptini görmek istedikleri yanıtını verdi.

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