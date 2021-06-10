​7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik seferberliği, hız kesmeden devam ediyor. Caddebostan sahilinde önceki gün “Marmara hepimizin” sloganıyla başlatılan çalışmalar gece saatlerinde de devam etti. Kadıköy’de Caddebostan Sahili ve Kurbağalıdere ile Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal ve Yenikapı’da eş zamanlı çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri gece boyunca müsilajları depolama tanklarına doldururken, bariyerlerle deniz salyalı alanı iyice daraltılıyor. Marmara’ya kıyısı olan illerde de çalışmalar devam ediyor.
MECLİS’E BİLGİ VERİLDİ
- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, da TBMM Çevre Komisyonu’nda müsilaj sorunu konusunda yapılan çalışmalar ve alınacak tedbirler hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Birpınar, iklim değişikliğinden dolayı Marmara Denizi’nin bir göl gibi davranmaya başladığını belirterek, “Sıcaklık son on yılda 2.5 derece artmış durumda” dedi. Öte yandan dün sabah İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın başkanlığında da ‘müsilaj’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Marmara Denizi Eylem Planı’na yönelik uygulamaların ele alındığı öğrenildi.
YÖK Marmara için toplanacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında, üniversitelerin ilgili fakültelerinin dekanları ve sahada konuya ilişkin çalışmalar yürüten akademisyenlerin katılımıyla müsilaj sorununa ilişkin, bugün saat 11.30’da toplantı yapılacak. YÖK’ten yapılan açıklamada, bu alanda uzman akademisyenlerle yapılacak toplantıyla bilimsel bir seferberlik başlatılacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, toplantının ardından akademisyenleri Külliye’de kabul edeceği ve Erdoğan’a toplantının çıktılarına dair bilgi sunulacağı duyuruldu.
Yararlı bakteriler müsilajı yok edecek
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi’nde oluşan müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışma başlattı. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için pilot proje başlatıldı. Bu kapsamda, Prof. Altuğ’un hazırladığı pilot çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı onayına sunuldu. Bakanlıkların pilot projeyi onaylaması üzerine Prof. Dr. Altuğ ve ekibine İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı onayı ile Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yenikapı’da müsilajın olduğu yerde bariyerli bir alan oluşturuldu. Örneklerin alınmasının ardından hazırlanan pilot projeyle müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle temizlenmesi amaçlanıyor. Altuğ, “Daha önce denizden izole ettiğimiz ve metobolik özelliklerini bildiğimiz bakteri karışımları ile müsilajın giderimini sağlamak amacı ile hazırladığımız karışımlar tamamen yararlı bakterilerden oluşuyor. Uyguladığımız yöntem doğal sürecin dışında hiçbir farklı malzeme, materyal veya metot içermiyor.” dedi.