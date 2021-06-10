​7/24 kesintisiz temizlik: Müsilajı bakteri yok edecek

Hiç ara verilmeden devam eden çalışmalar, hem yüzeyde hem dipte sürüyor.

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik seferberliği, hız kesmeden devam ediyor. Caddebostan sahilinde önceki gün “Marmara hepimizin” sloganıyla başlatılan çalışmalar gece saatlerinde de devam etti. Kadıköy’de Caddebostan Sahili ve Kurbağalıdere ile Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal ve Yenikapı’da eş zamanlı çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri gece boyunca müsilajları depolama tanklarına doldururken, bariyerlerle deniz salyalı alanı iyice daraltılıyor. Marmara’ya kıyısı olan illerde de çalışmalar devam ediyor.

EKONOMİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul müsilajı azaltır

MECLİS’E BİLGİ VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, da TBMM Çevre Komisyonu’nda müsilaj sorunu konusunda yapılan çalışmalar ve alınacak tedbirler hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Birpınar, iklim değişikliğinden dolayı Marmara Denizi’nin bir göl gibi davranmaya başladığını belirterek, “Sıcaklık son on yılda 2.5 derece artmış durumda” dedi. Öte yandan dün sabah İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın başkanlığında da ‘müsilaj’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Marmara Denizi Eylem Planı’na yönelik uygulamaların ele alındığı öğrenildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haliç'i nasıl temizlediysek Marmara'yı da kurtaracağız

YÖK Marmara için toplanacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında, üniversitelerin ilgili fakültelerinin dekanları ve sahada konuya ilişkin çalışmalar yürüten akademisyenlerin katılımıyla müsilaj sorununa ilişkin, bugün saat 11.30’da toplantı yapılacak. YÖK’ten yapılan açıklamada, bu alanda uzman akademisyenlerle yapılacak toplantıyla bilimsel bir seferberlik başlatılacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, toplantının ardından akademisyenleri Külliye’de kabul edeceği ve Erdoğan’a toplantının çıktılarına dair bilgi sunulacağı duyuruldu.

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FOTOĞRAF 19 Kadıköy Fenerbahçe Sahili’nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir kokuyu da beraberinde getiriyor. Marmara Denizi’nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, sahil şeridinde oluşturduğu tabaka ile korkutucu görüntülere neden oldu. Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili’nde son durum, drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridini kaplayan deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi. Marmara'da müsilaj kâbusu: Felaketin son hali havadan görüntülendi Marmara bölgesinde endişe verici boyutlara ulaşan deniz salyası (müsilaj) felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına talimat vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün yapılan toplantının ardından deniz salyası (müsilaj) için alınan son dakika kararlarını açıklamış, "Marmara'yı terk etmeyeceğiz. Haliç'te ne yapıldıysa, Marmara için de aynısını yapacağız. Marmara'nın sadece bugününü değil, geleceğini de kurtaracak çalışmalar yapacağız" dedi. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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Yararlı bakteriler müsilajı yok edecek

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi’nde oluşan müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışma başlattı. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için pilot proje başlatıldı. Bu kapsamda, Prof. Altuğ’un hazırladığı pilot çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı onayına sunuldu. Bakanlıkların pilot projeyi onaylaması üzerine Prof. Dr. Altuğ ve ekibine İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı onayı ile Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yenikapı’da müsilajın olduğu yerde bariyerli bir alan oluşturuldu. Örneklerin alınmasının ardından hazırlanan pilot projeyle müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle temizlenmesi amaçlanıyor. Altuğ, “Daha önce denizden izole ettiğimiz ve metobolik özelliklerini bildiğimiz bakteri karışımları ile müsilajın giderimini sağlamak amacı ile hazırladığımız karışımlar tamamen yararlı bakterilerden oluşuyor. Uyguladığımız yöntem doğal sürecin dışında hiçbir farklı malzeme, materyal veya metot içermiyor.” dedi.