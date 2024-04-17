7 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da eş zamanlı "Bozdoğan-26" operasyonlarının düzenlendi.
İstanbul, Çorum, Elazığ, Eskişehir, İzmir, Kilis ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlar sonucu İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şüpheli yakalandı.
Çorum'da 3, İzmir'de 2, Elazığ, Eskişehir, Kilis, Trabzon'da 1 şüpheli gözaltına alındı.