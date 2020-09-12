7 ilde FETÖ operasyonu: ByLock kullanan 51 kişi aranıyor

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Yarımşar saatlik 5 ders: Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tüm detaylar

Okulların açıldığı ilk hafta, okul öncesi ve 1’inci sınıflarda “1 gün yüz yüze eğitim” olacak. Devamında haftada 2 gün, günde 30’ar dakikalık 5 ders yapılacak. Öğrenciler gruplara bölünerek farklı günlerde yüz yüze eğitim alacak. Türkçe, matematik ve hayat bilgisi okullarda, diğer dersler EBA TV’de işlenecek.