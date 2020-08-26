Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 7 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bugün hava nasıl olacak?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

Parçalı ve az bulutlu 33 İstanbul: Parçalı bulutlu 30

Parçalı bulutlu 30 İ zmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Parçalı ve az bulutlu 34 Bursa: Parçalı bulutlu 32

Parçalı bulutlu 32 Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Parçalı ve az bulutlu 35 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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