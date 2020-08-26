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DENİZLİ

7 ile yağış uyarısı! Afyonkarahisar, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Denizli hava durumu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 7 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bugün hava nasıl olacak?

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 30
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
  • Bursa: Parçalı bulutlu 32
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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