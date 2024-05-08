|
Gündem

'7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları' iddiasına yalanlama

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde, "7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları" iddiasının asılsız olduğu bildirildi.

07:28 - 8/05/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Başhekimliğinden, sosyal medya platformlarında yer alan hastanede 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan, hastanemizde 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır. İhtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Eğitim Araştırma Hastanelerinde asistan hekimlerin rutin ve ayda 8'i geçmeyen nöbet uygulaması haricinde bir durum söz konusu değildir. Meslektaşlarımızın gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.




#Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
#Hastane
#uzman hekim
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?