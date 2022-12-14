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ŞANLIURFA

8 ilde 590 adrese sahte içki operasyonu: 176 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen 'Kökünü Kurutma' operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu operasyon kapsamında 197 şüpheliden 182'sinin yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu sahte içkiye yönelik ise 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
8 ilde 590 adrese sahte içki operasyonu: 176 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Yaklaşık 600 ekip 1 İHA, 1 helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere özel harekat unsurlarımız dahil bir operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonda 197 hedefimiz vardı. Yaklaşık 4 aydır planlı, proje olarak takip edilen bir operasyondu. Bu 197 hedefin 182'si şu ana kadar gözaltına alındı.

Temel hedefimiz Türkiye'nin her yerinde uyuşturucu satışı yapan, torbacısından organizatörüne kadar hepsinin ağını kesmektir.

Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz. Bu operasyonlara daha da devam ettireceğiz. Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman.

8 İLDE SAHTE İÇKİYE YÖNELİK OPERASYON

Bakan Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını açıkladı.

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