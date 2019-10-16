Gündem 8 kattan beton zemine çakılan beyin cerrahı kadın ağır yaralı olarak kurtarıldı
İSTANBUL

8. kattan beton zemine çakılan beyin cerrahı kadın ağır yaralı olarak kurtarıldı

Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı kadın ağır yaralandı. Beton zemine çakılarak yaralanan Çeçen'e ilk müdahaleyi eşi yaptı.

Haber Merkezi AA
Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor ağır yaralandı
Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor ağır yaralandı

İstanbul Ataşehir'deki binanın 8. katından düşen kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI İLK MÜDAHALEYİ EŞİ YAPTI

  • Beyin cerrahı olduğu öğrenilen Dilber Ayçiçek Çeçen, ikamet ettiği Ataşehir Bulvarı'ndaki bir sitede bulunan 12 katlı binanın 8. katından düştü.

Beton zemine çakılarak yaralanan Çeçen'e ilk müdahaleyi eşi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA
Ataşehir'de 8. kattan düşen kadın doktor ağır yaralandın

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Çeçen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.

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