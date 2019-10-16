8. kattan beton zemine çakılan beyin cerrahı kadın ağır yaralı olarak kurtarıldı Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen beyin cerrahı kadın ağır yaralandı. Beton zemine çakılarak yaralanan Çeçen'e ilk müdahaleyi eşi yaptı.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 08:20 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 08:24 AA