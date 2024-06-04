80 suç kaydı var 174 yıl hapisle aranıyordu: 17 yaşındaki hükümlü yakalandı

Harekete geçen polis,

'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması'

gibi suçlar olmak üzere

9 ayrı dosyadan toplam 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası