Gündem 800 yıllık İncil ve ferman ele geçirildi
DİYARBAKIR

800 yıllık İncil ve ferman ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 800 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan 1 adet İncil ile 1 adet deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Haber Merkezi IHA
​Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından ele geçirilen İncil ve ferman.
​Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından ele geçirilen İncil ve ferman.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin satılmak üzereyken yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır il merkezinde ikamet eden 4 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları, 800 yıllık olduğunu değerlendirilen tarihi kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edilmiştir.

Alınan bilgiye istinaden 12 Eylül 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Yehişehir ilçesinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır.

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan 1 adet İncil ile 1 adet deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirilmiştir.

Olayda ele geçirilen kitaplar muhafaza altına alınmış, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu kaydedildi.

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