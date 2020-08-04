81 il genelinde sıkı tedbirler alındı: Kurban Bayramı’nda trafik kazası kaynaklı ölüm sayısı düştü

Arefe gününden bu yana meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ölü sayısı 45, yaralı sayısı da 349 oldu.

Türkiye’de bayram sevincini acıya çeviren trafik canavarına artık ‘dur’ deniyor. Son yıllarda devreye alınan emniyetli otoyol projeleri ve bağlayıcı görevi üstlenen köprüler ile kaza oranları kontrol altına alınırken ölüm ve yaralanmalarda azalma görülüyor.

Ölüm sayısı düşüyor

2016-2020 dönemindeki Kurban Bayramlarında meydana gelen kazalarda ölen kişi sayısı yüzde 32, yaralanan sayısı yüzde 43 düştü. 2016 yılı Kurban Bayramı’nda meydana gelen trafik kazalarında 74 kişi ölürken, 615 kişi yaralandı.

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2017 yılında 122 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 2018 yılının Kurban Bayramı kaza bilançosu 56 ölü, 261 yaralı olurken geçtiğimiz sene 52 ölüm 427 yaralanma yaşandı.

Bu bayram ise Arefe gününden bu yana meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ölü sayısı 45, yaralı sayısı da 349 olarak gerçekleşti.

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“Son 7 ayda geçen yıla göre ölüm sayısı 342 azaldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de yükselen yol standartlarının dünyanın birçok ülkesinde bulunmadığını vurgulayarak, ölümle sonuçlanan kazalara değindi.

Bakan Soylu "Aldığımız tedbirlerle, altını çizerek söylüyorum, Türkiye’nin hastanelerde, sağlık sisteminde ve acil durum yönetiminde ortaya koymuş olduğu anlayışla birlikte trafik kazalarında neredeyse ölümleri Avrupa seviyesine getirme konusunda bir çabayı hep beraber ortaya koyuyoruz. 100 binde 9,5’ten, 100 binde 6’ya getirdik. Size son 7 ayda geçen yıla göre azalan ölüm sayısını söyleyeyim, 342. Yani nüfusumuz artıyor, ehliyet artıyor, araç artıyor, 7 bin 500 olan 2016 yılındaki, 2015 yılındaki ölüm sayımız, 5 bin 473’e düştü. 2019 yılı sonunda 2 bin 57, şimdi bir 342 de 7 ayda var azalma. Bu azalmayı eğer devam ettirirsek biz Avrupa standartlarında ki çok daha alacağımız mesafe var, biz onların da altına geçme konusundaki irademizi tamamlamalıyız” dedi.

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FOTOĞRAF 10 Kaza, Malkara- Tekirdağ yolunun Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Metin Yılmaz (54) yönetimindeki 35 EEC 59 plakalı domates yüklü kamyonet, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, devrildi. Sürücü Yılmaz'ın hafif yaralandığı kazada, kamyonette yüklü 4 ton domates yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yol ise ulaşıma kapandı. Kamyonet ile yola saçılan domateslerin kaldırılmasının ardından yol, yeniden trafiğe açıldı. Kamyonet devrildi, domatesler yola saçıldı Kamyonet devrildi, domatesler yola saçıldı Kamyonet devrildi, domatesler yola saçıldı Kamyonet devrildi, domatesler yola saçıldı Kamyonet devrildi, domatesler yola saçıldı Kamyonet devrildi, domatesler yola saçıldı Kamyonet devrildi, domatesler yola saçıldı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, domates yüklü kamyonet, lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada 4 ton domates, yola saçıldı.

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Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oranın ciddi bir şekilde düştüğünü kaydeden Soylu, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir. Yüzde 32; şu anda son 10 yıldaki 5 günlük trafik kazalarındaki ortalama değerlendirmeleri yaptığımız zaman bu bayramdaki azalmamız" diye konuştu.

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Araç sayısı son 11 yılda yüzde 61 arttı

Türkiye’de araç sayısı son 11 yılda yüzde 61 artışla 23 milyonu geçti. Ancak devreye alınan emniyetli otoyol projeleriyle araç sayısındaki büyük artış trafik kazalarına yansımadı.

KGM verilerine göre 2009-2019 yılları arasında Türkiye’de 26 bin 300 km otoyolun yapımı tamamlandı. 2009 yılında 1 milyon 53 bin olan trafik kazası sayısı, geçtiğimiz yıl 1 milyon 168 bin oldu. Kaza sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında azalış kaydetti.

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FOTOĞRAF 19 İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik yavaş ilerliyor. Trafik yoğunluğu Karacabey ilçesi girişinden itibaren İstanbul istikametinde artıyor. Bursa-Ankara kara yolunda ise her iki yönde yoğunluk dikkati çekiyor. İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kontrollü geçiş sağlayarak trafiği rahatlamaya çalışıyor. Yoğunluğun akşam saatlerinde daha da artması bekleniyor. Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Bursa'daki otoyol ve şehirler arası yollarda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ve Bursa-Ankara kara yolunda, Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilcilerin dönüşleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.



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OYNAT 00:00 Manisa'da kendi kullandığı kamyonun altında kalan genç hayatını kaybetti Manisa'nın Kula ilçesinde, mola vermek için kamyonundan inen sürücü, bir anda freninin boşaldığı öne sürülen kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Benzin istasyonu önünde meydana gelen feci kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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