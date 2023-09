81 ilde anlamlı program: Gençler ve aileler pazar günü sabah namazında buluşacak

Her bölgeden, her bucaktan, her renkten ve her kuşaktan insanla sabahın bereketli vaktinde camide buluşulacağını anlatan Ceylan, "Zaten hep camideydik. Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan göçer olduk, biz camiye sığındık. Vatanımız işgal edildi, biz camide toplandık. Kurtuluş Savaşı'nda Akif'in vaazlarını dinledik kürsülerde. Hutbelerde 'Hürriyet olmadan din olmaz.' dedi ulu hocalarımız. Sütçü İmam'ın bir sözü yetti, toparlanıp, düşman üzerine yürümek için. 15 Temmuz gecesi, camilerin minarelerinden okunan selaları duyunca yeni bir Kurtuluş Savaşı için meydanlara koştuk hep beraber. Cami bizi derledi, cami bizi topladı, her zaman. Millet olduğumuzu, kardeş olduğumuzu, biz olmadan ben olunamayacağını öğretti bizlere." diye konuştu.