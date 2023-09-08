81 ilde anlamlı program: Gençler ve aileler pazar günü sabah namazında buluşacak

"Biz müminler olarak işte buradayız. İnancımız ve kimliğimizle bir ve beraber olarak bu topraklarda olmaya ve yaşamaya devam edeceğiz." mesajını vereceğini kaydeden Ceylan, "O birlik ve beraberlikten sonra fethin ve zaferin geleceğini biliyoruz. Bu yüzden şarkın en sevgili sultanı Selahattin Eyyubi, Kudüs'ün ne zaman fethedileceğini soranlara önce sabah namazında camileri doldurma tavsiyesinde bulunmuştur. İnanıyoruz ki yeni fetihler ve yeni fatihler sabah namazında herkes uykudayken uyanık bir zihin, iman dolu bir gönül ile Ayasofya'yı dolduran, Fatih Camisi'ne koşan, beldesindeki ulu camiye akın eden, mahallesindeki mütevazı camiye sessizce yürüyenlerin arasından çıkacaktır."