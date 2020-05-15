Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 81 ilde eş zamanlı koronavirüs denetimi
ANKARA

81 ilde eş zamanlı koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle, bugün ülke genelinde eş zamanlı berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri (AVM), toplu ulaşım araçlarında yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek. Ayrıca bugün saat 15.00-24.00 arasında da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulmasının önemi vurgulandı.

  • Bu kapsamda berber, kuaför ve güzellik merkezi, AVM'ler, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetlerinde, giriş-çıkış kısıtlaması olan illerde giriş-çıkışlarda uyulması gereken kuralların, alınması gereken önlemlerin belirlenerek tüm valiliklere gönderildiği hatırlatıldı.

Koronavirüs denetim kuyruğu
OYNAT 00:47
Koronavirüs denetim kuyruğu
İstanbul çıkışlarındaki koronavirüs denetim kuyruğu havadan görüntülendi.

Sosyal mesafeye dikkat

Genelgede, hava sıcaklığının artması nedeniyle toplu ulaşımda, park, bahçe, cadde ve sokaklarda, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerde kısıtlama sonrasında market, pazar yeri, alışveriş yerleri ile caddelerde toplumsal hareketlilikte artış yaşandığı, sosyal mesafeye aykırı yoğunlukların oluştuğu belirtildi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
  • Bugün 81 ilde eş zamanlı yapılacak denetimlerde sosyal mesafe kurallarının yanı sıra, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetlerinde ve seyahat kısıtlaması olan illerde daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.

81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim: 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandı
KORONAVİRÜS
81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim: 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandı

Denetimlerde berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası vb.) kurallarına uyulup uyulmadığına bakılacak.

  • AVM'lerde, AVM içi ve iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısının tespitinde hesaba katılacak alanların doğru belirlenip belirlenmediği, müşterilere duyuru yapılıp yapılmadığı, belirlenen sayının üzerinde müşteri kabul edilip edilmediği, temizlik, hijyen ve ortam havalandırmasındaki kurallara uyma, iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyma, AVM çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemler kontrol edilecek.
Abone Ol Google News
42 gün sonra ilk kez çıktılar

42 gün sonra ilk kez çıktılar

​15-20 yaş arasındaki gençler doyasıya sokaklarda gezdi.
Oturmaalanları kalkıyor

Oturma
alanları kalkıyor

Gıda satış yerlerine ilişkin tedbirler belli oldu.
Türkiyeyebüyük güven

Türkiye'ye
büyük güven

​Ticaret Bakanı Pekcan güzel gelişmeyi açıkladı.
Tüm ümitler<br>bu fabrikada

Tüm ümitler
bu fabrikada

​Yerli koronavirüs ilacının üretildiği tesis ilk kez görüntülendi.
Sahtesini<br>düzenleyen yandı

Sahtesini
düzenleyen yandı

​Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sürpriz adım.
Yeni 100 TL geliyor

Yeni 100 TL geliyor

Merkez, 20 Mayıs'tan itibaren piyasaya sürecek.

Albayrak'tan<br>Pakistan'da seferberlik

Albayrak'tan
Pakistan'da seferberlik

​Hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirler alındı.

Denemeler başladı

Denemeler başladı

Bakan'dan heyecanlandıran aşı açıklaması.

Polisi çileden çıkardılar

Polisi çileden çıkardılar

​Daha önce 3 kez ceza kesilen minibüsçü yine yakalandı.
Alçak saldırıya<br>38 gözaltı

Alçak saldırıya
38 gözaltı

​İhtiyaç sahiplerine yardım götüren vefa ekibine saldırmışlardı...
Haziranda başlıyor

Haziranda başlıyor

​TCDD hızlı tren seferleri için başlangıç tarihi verdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan<br> normalleşme rehberi

Sağlık Bakanlığı'ndan
normalleşme rehberi

13 başlık altında uyulacak adımlar tek tek belirtildi.
Ağustosta başlayabilir

Ağustosta başlayabilir

​​Şenes Erzik, liglerin başlangıcını değerlendirdi.
Bir ihmal üç can aldı

Bir ihmal üç can aldı

​Cenaze namazı kılınan köyde ölü sayısı yükseliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.