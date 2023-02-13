83 saat sonra çıktığı enkazlara kurtarma gönüllüsü olarak geri döndü

Adıyaman Yavuz Selim Mahallesindeki evinde enkazın altında kalan Onur Mermer’e 4 gün sonra ulaşılabildi. Mermer, ekipler tarafından enkazdan yaralı olarak çıkartılarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başından ve sırtından yara alan Onur Mermer, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Akrabaları ve arkadaşları enkaz altında olan Onur Mermer, evde dinlenmek yerine ekiplere yardım için enkazlara gitti. Enkazlarda çalışarak ekiplere yardımcı oluyor.