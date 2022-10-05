Gündem 84 milyona çağrı Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın grup konuşmasına çevrildi
POLİTİKA

84 milyona çağrı: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Meclis'te gerçekleştireceği grup konuşmasında hak ve özgürlüklerle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek, herkesi ekran başına davet etti.

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Haber Merkezi Diğer
84 milyona çağrı: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın grup konuşmasına çevrildi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Siyasette CHP’nin gündeme getirdiği ‘başörtüsü’ teklifi tartışılırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten de merak uyandıran bir açıklama geldi. Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Meclis’te yapacağı grup konuşmasının, tarihi bir mücadelenin yeni bir aşaması olacağını söyledi.

  • Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.”

SÜRPRİZ TOPLANTI

MYK’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve bazı grup başkanvekilleriyle toplantı yaptığı öğrenildi.

  • 3 saatlik toplantıda, bugün Erdoğan tarafından açıklanması beklenen anayasanın hak ve özgürlükler kısmı ile ilgili yapılacak düzenlemelerin konuşulduğu öğrenildi. AK Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı şey başörtüsünün de ötesinde bir şey” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çağrı: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çağrı: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz
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