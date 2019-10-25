Gündem 86 yaşındaki Alzheimer hastası yaylada baygın halde bulundu
AYDİN

86 yaşındaki Alzheimer hastası yaylada baygın halde bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde, yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 86 yaşındaki Alzheimer hastası Keziban Akkuş, jandarmanın iz takip köpekleri ile yaptığı 10 saatlik arama kurtarma çalışması sonucu Kıran Yaylası'nda baygın halde bulunup, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Susuz kalan Keziban Akkuş'a jandarma ekipleri su içirdi.
Susuz kalan Keziban Akkuş'a jandarma ekipleri su içirdi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Kıran Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Keziban Akkuş, dün saat 08.00 sıralarında, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanıp, evden çıktı.

Akkuş'u evde göremeyince aramaya çıkan yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine hareket geçen jandarma, Akkuş'un evinin bulunduğu bölgede geniş bir alanda arama-kurtarma çalışması başlattı.

İz takip köpeklerinin de kullanıldığı 10 saatlik aramanın ardından Akkuş, evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kıran Yaylası'nda baygın halde bulundu.

Kendisine gelmesi sağlanan bitkin haldeki yaşlı kadın, jandarmaların yardımıyla yola kadar indirilip, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Akkuş'un sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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