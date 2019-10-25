86 yaşındaki Alzheimer hastası yaylada baygın halde bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde Kıran Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Keziban Akkuş, dün saat 08.00 sıralarında, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanıp, evden çıktı.
Akkuş'u evde göremeyince aramaya çıkan yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine hareket geçen jandarma, Akkuş'un evinin bulunduğu bölgede geniş bir alanda arama-kurtarma çalışması başlattı.
Kendisine gelmesi sağlanan bitkin haldeki yaşlı kadın, jandarmaların yardımıyla yola kadar indirilip, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.