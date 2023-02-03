9 büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı: 'Eş zamanlı faaliyetler terör örgütlerine hizmet ediyor'

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Türkiye’de konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçi ve temsilcileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre ABD, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın Ankara Büyükelçileri ve temsilcilerine konuya ilişkin Türkiye’nin tepkisi aktarıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çağrılan büyükelçi ve temsilcilere, Türkiye’deki tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatıldı. Büyükelçilere, bu tür eş zamanlı faaliyetlerin terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulanırken, Türkiye’nin beklentisinin güvenlik birimlerimizle iş birliği olduğu belirtildi. Öte yandan Norveç’te bugün Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine, Norveç’in Ankara Büyükelçisi Erling Skjonsberg de dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Türkiye’nin uyarısı neticesinde Norveç’in Kur’an yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, “İsveç, Hollanda ve Danimarka’da olanları gördünüz. Aynısı Norveç’te olacaktı. Norveç Büyükelçisi’ni bakanlığımıza çağırdık ve verdikleri izni iptal ettiler” dedi.