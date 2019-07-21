Gündem 9 il için kuvvet sağanak uyarısı
ORDU SAMSUN

Meteoroloji 9 ili uyardı

9 il için kuvvet sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

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