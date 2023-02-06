9 saat sonra mucize: Enkaz altından bir bebek kurtarıldı

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Enkazdan çıkarılan bebek hastaneye kaldırıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem, 10 ilde hissedildi. Gece saat 04.17'de yaşanan afet, büyük yıkıma neden oldu. Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren deprem bölgelerine seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada bilançoyu açıkladı. Açıklamaya göre, 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı, 2 bin 818 bina yıkıldı.
Milyonlar, deprem bölgelerinde bilançonun ağırlaşmamasını beklerken, gelecek güzel haberlere kilitlendi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğu iddia edilen bir bebeğin, ekipler tarafından 9 saat sonra enkazdan kurtarıldığı görüldü. Ekipler ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.