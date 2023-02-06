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9 saat sonra mucize: Enkaz altından bir bebek kurtarıldı

Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, bir bebeği 9 saat sonra enkazın altından çıkardı.

14:43 . 6/02/2023 Pazartesi
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Enkazdan çıkarılan bebek hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan çıkarılan bebek hastaneye kaldırıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem, 10 ilde hissedildi. Gece saat 04.17'de yaşanan afet, büyük yıkıma neden oldu. Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren deprem bölgelerine seferber edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada bilançoyu açıkladı. Açıklamaya göre, 912 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 385 kişi yaralandı, 2 bin 818 bina yıkıldı.

9 saat sonra bebek kurtarıldı

Milyonlar, deprem bölgelerinde bilançonun ağırlaşmamasını beklerken, gelecek güzel haberlere kilitlendi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğu iddia edilen bir bebeğin, ekipler tarafından 9 saat sonra enkazdan kurtarıldığı görüldü. Ekipler ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.



Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 912 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 5 bin 385 vatandaşımızın yaralandığını ve 2 bin 818 binanın da yıkıldığını belirtti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#deprem
#hatay
#bebek
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