9 yaşındaki Muhammet 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldü Bursa'da, bağrışma sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri 9 yaşındaki Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Haber Merkezi 12 Şubat 2020, 07:35 Son Güncelleme: 12 Şubat 2020, 07:43 DHA