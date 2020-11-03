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Gündem 91 saat sonra enkazdan Aydayı kurtaran ekip konuştu Su ve ayran istedi
İZMİR

91 saat sonra enkazdan Ayda'yı kurtaran ekip konuştu: Su ve ayran istedi

91 saat sonra enkazdan Ayda'yı kurtaran ekip konuştu: Su ve ayran istedi

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından Ayda Gezgin isimli çocuk sağ çıkarıldı. Minik Ayda'yı kurtaran İHH ekibinden Ahmet Çelik ve İbrahim Topal, o anları anlattı. Ekiplere "Ben buradayım" diye seslenen Ayda bebek, ekiplerden ilk olarak ayran ve su istedi.

Haber Merkezi İHA
Ayla'yı kurtaran ekip, o anları anlattı.
Ayla'yı kurtaran ekip, o anları anlattı.

Üç yaşındaki Ayda Gezgin, Rıza Bey Apartmanı’ndaki enkazdan tam 91 saat sonra kurtarıldı. Ayda bebeği kurtaran İHH ekibinden Ahmet Çelik ve İbrahim Topal, o anları anlattı. Ekiplere "Ben buradayım" diye seslenen Ayda bebek, ekiplerden ilk olarak ayran ve su istedi.

Minik Ayla'yı kurtaran kahraman konuştu: Bizi görünce su ve ayran istedi
OYNAT 00:48
Minik Ayla'yı kurtaran kahraman konuştu: Bizi görünce su ve ayran istedi
İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Ayla Gezgin bebeği kurtaran arama kurtarma görevlisi Ahmet Çelik o anları anlattı.


Ayran istedi


İHH ekibinden Ahmet Çelik, "AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses ’Ben buradayım’ diyordu. Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayda bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu" dedi.

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayla Gezgin canlı olarak çıkarıldı
GÜNDEM
Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayla Gezgin canlı olarak çıkarıldı

"Ben buradayım"


İbrahim Topal da "İlk başta ’Ben buradayım’ sesi duyunca tüm enkazın sesini susturup sese ulaşmaya çalıştık. Elini gördük. Ahmet arkadaşımız çocuğun elini tuttu. O an mutluluk anıydı. Bir an önce çıkartmak için uğraştık. Çok şükür çıkarttık. Ekip olarak çok güzel bir çalışma yaptık. Tüm ekiplerin ellerine sağlık. Ciddi bir emek ve ter var. Ayda’ya beyaz eşyalar yaşam boşluğu oluşturmuştu. Son insan çıkana kadar bir çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla Gezgin sağ çıkarıldı
FOTOĞRAF 13
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İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla Gezgin sağ çıkarıldı.
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Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.
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Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.
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Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.
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Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi.
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İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla Gezgin sağ çıkarıldı
İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.


Ayda Gezgin’in annesi Fidan Gezgin’in hala enkaz altında olduğu öğrenilirken, baba Uğur Gezgin kızının enkazdan çıkarılışını büyük bir heyecanla izledi.

3 yaşındaki Ayla bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
OYNAT 00:20
3 yaşındaki Ayla bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayla Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi.


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