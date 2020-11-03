91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in enkaz altındaki yeni görüntüleri paylaşıldı: Kurban olurum ben senin o diline
91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in enkaz altındaki yeni görüntüleri paylaşıldı: Kurban olurum ben senin o diline
İzmir'de, depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile onun kurtarılmasında görev yapan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'ın, enkaz altındaki konuşmalarına ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erdoğan'ın Ayda Gezgin'in elinden tutması, ona moral vermeye çalışması yer aldı.
Ayda'nın sakin bir şekilde kurtarılmayı beklediği görülen o anlarda, Cem Erdoğan'ın, "Atakan'ı (kardeşi) çıkardık. Dışarda seni bekliyor. En çok neyi özledin? Seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Çok güzelsin. Korkma, biz buradayız tamam mı? Benim güzel kızım." sözleri dikkat çekiyor.