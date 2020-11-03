91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in enkaz altındaki yeni görüntüleri paylaşıldı: Kurban olurum ben senin o diline

Ayda'nın sakin bir şekilde kurtarılmayı beklediği görülen o anlarda, Cem Erdoğan'ın, "Atakan'ı (kardeşi) çıkardık. Dışarda seni bekliyor. En çok neyi özledin? Seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Çok güzelsin. Korkma, biz buradayız tamam mı? Benim güzel kızım." sözleri dikkat çekiyor.

OYNAT 00:59 91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı İzmir depreminin 91'inci saatinde kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altındaki en net görüntüleri ortaya çıktı. Ayda'nın AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadığı o sıcak görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. BiP'te paylaş

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"Benim elim sende"

Görüntülerde Erdoğan, elini tuttuğu Ayda'ya kendisinin adını soruyor.

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"Cem" yanıtını alması üzerine Erdoğan, "Kurban olurum ben senin o diline. Herkes burada. Baban seni bekliyor. Tut elimi. Benim elim sende. Yanındayım, hep yanındayım" diyor.

Sağlık durumu iyi olan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

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