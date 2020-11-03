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Gündem 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezginin enkaz altındaki yeni görüntüleri paylaşıldı Kurban olurum ben senin o diline
İZMİR

91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in enkaz altındaki yeni görüntüleri paylaşıldı: Kurban olurum ben senin o diline

91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in enkaz altındaki yeni görüntüleri paylaşıldı: Kurban olurum ben senin o diline

İzmir'de, depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile onun kurtarılmasında görev yapan Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'ın, enkaz altındaki konuşmalarına ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erdoğan'ın Ayda Gezgin'in elinden tutması, ona moral vermeye çalışması yer aldı.

Haber Merkezi AA
Minik Ayda, 91 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
Minik Ayda, 91 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.

Ayda'nın sakin bir şekilde kurtarılmayı beklediği görülen o anlarda, Cem Erdoğan'ın, "Atakan'ı (kardeşi) çıkardık. Dışarda seni bekliyor. En çok neyi özledin? Seni çok seviyoruz. Sen bir tanesin. Çok güzelsin. Korkma, biz buradayız tamam mı? Benim güzel kızım." sözleri dikkat çekiyor.

91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
OYNAT 00:59
91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
İzmir depreminin 91'inci saatinde kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altındaki en net görüntüleri ortaya çıktı. Ayda'nın AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadığı o sıcak görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

"Benim elim sende"

Görüntülerde Erdoğan, elini tuttuğu Ayda'ya kendisinin adını soruyor.

İzmir depreminde can kaybı 107'ye yükseldi
GÜNDEM
İzmir depreminde can kaybı 107'ye yükseldi

"Cem" yanıtını alması üzerine Erdoğan, "Kurban olurum ben senin o diline. Herkes burada. Baban seni bekliyor. Tut elimi. Benim elim sende. Yanındayım, hep yanındayım" diyor.

Sağlık durumu iyi olan Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Minik Ayda'ya ilk ulaşıldığında ilaç verilme anına ait görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:59
Minik Ayda'ya ilk ulaşıldığında ilaç verilme anına ait görüntüler ortaya çıktı
İzmir depreminde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nın 1'inci katında 91 saat sonra mucize eseri yaralı bulunan Ayda'ya ilk ulaşıldığında ilaç verilme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.


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